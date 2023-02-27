Нематериальный перевес в пользу бизнеса: какую роль играет вовлеченность сотрудников

О ней не говорят, оглашая финансовые успехи предприятия, не указывают и в отчетах. Но любому предпринимателю, фирме или компании она необходима. Для соискателей информация о ее уровне выше 60% — верная примета перспектив и благополучия. В последние несколько лет вовлеченность сотрудников становится важным нематериальным активом, от которого напрямую зависит и финансовый успех бизнеса.

Мотивировать хорошо, но вовлекать еще лучше

Если мотивация — чаще всего сиюминутный или временный стимул "закрыл успешно проект — получил премию", то вовлеченность — долговременное состояние, которое вдохновляет сотрудников делать больше и лучше. Оно формируется не под настойчивым влиянием внешних корпоративных слоганов, а из искреннего внутреннего желания специалиста достигать максимальных результатов, выполнять свою работу эффективно.

Марина Львова, директор по организационному развитию hh.ru, поясняет: "Работа с вовлеченностью сотрудников приобрела особый приоритет в условиях турбулентности, которая на рынке труда наблюдается не первый год, усиливающейся "битве за таланты" и растущего дефицита кадров, а также новых вызовов прошлого года, когда возникла потребность в быстрой перестройке бизнес-процессов и формировании новых ценностей. Сейчас у бизнеса особенно остро стоит запрос на устойчивость, сохранении и развитии текущих показателей, в достижении которых может помочь именно вовлеченная команда профессионалов, заинтересованная в успешности компании".

Как вырастить вовлеченность: опыт лидеров

Вовлеченность — это сумма факторов, в том числе психологическое здоровье и благополучие сотрудников, которые напрямую сказываются на продуктивности людей и конечном результате. Индекс вовлеченности у мобильного оператора Tele2 по итогам 2022 года составил 90% (по данным исследования компании Axes Management за 2022 год). Это на 3 процентных пункта выше, чем результаты компании годом ранее, и на 7 пунктов выше уровня вовлеченности среди лучших мировых работодателей за 2022 год. Это означает готовность людей делать больше ожидаемого, что сказывается на финансовых результатах бизнеса.

"Высокий показатель вовлеченности — результат планомерной работы. Tele2 проводит ежегодные исследования вовлеченности сотрудников с 2015 года, когда многие компании еще не задумывались об этом, — рассказывает Елена Щербакова, директор по работе с персоналом макрорегиона "Волга" Tele2. — За семь лет индекс вовлеченности в Tele2 вырос с 73% до 90%. Такой тренд — это не только повод для гордости, но и большая ответственность, которая требует еще более ответственного отношения к потребностям людей. Сейчас основная задача — удерживать достигнутые результаты, а значит продолжать заботиться о команде, делать хорошее еще лучше".

Помимо вовлеченности персонала, опросы помогают оценить и другие, внутренние показатели Tele2. Например, в 2020 году, когда сотрудники вынуждены были перейти на удаленную работу, компания оценивала индекс заботы и благополучия. Результаты стали основой для запуска портала Tele2Сare, где представлены предложения, помогающие поддерживать физическое здоровье, эмоциональное равновесие, развиваться профессионально. Был пересмотрен ряд внутренних проектов, которые оказывают влияние на благополучие персонала. В 2022 году появился "Конструктор льгот", каждый сотрудник выбирает дополнительные привилегии, среди которых компенсация занятий спортом, обучения иностранным языкам, стоимости лекарств, медицинский check-up и страхование от онкозаболеваний.

В конце 2022 года новой целью исследования Tele2 стал индекс Learning Agility — индекс готовности учиться новому и применять полученные знания в работе. Отвечая на потребность сотрудников в обучении, компания трансформировала учебный портал в маркетплейс, привлекла в качестве партнеров известные образовательные площадки. Это повлияло на осознанный подход сотрудников к самообразованию, завершаемость обучения выросла в два раза.

О чем говорят работодатели

По результатам опроса hh.ru, 70% работодателей разделяют мнение, что вовлеченность сотрудников напрямую влияет на производительность труда. 64% представителей компаний подмечают взаимосвязь между уровнем вовлеченности сотрудников и бизнес-показателями компании, 60% сообщили, чем выше вовлеченность, тем меньше отток кадров. Кроме того, 41% представителей предприятий отметили влияние и на устойчивое развитие компании, а 39% — на прибыль, 20% — на развитие инноваций в компании. Треть респондентов увидели позитивное влияние и на лояльность, удовлетворенность клиентов, а также конкурентоспособность бизнеса в целом.