16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области приступили к работам на двух мостах через реки Березовка и Большой Кинель В Самарской области проведут работы на четырех автодорогах протяженностью более 35 км В начале апреля 2023 года в Самаре начнется ремонт Южного моста и путепровода "Аврора" Власти Самары планируют приобрести 34 трамвайных вагона Климовский мост и трасса "Обход Тольятти" готовы на 75,3%

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Нематериальный перевес в пользу бизнеса: какую роль играет вовлеченность сотрудников

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

О ней не говорят, оглашая финансовые успехи предприятия, не указывают и в отчетах. Но любому предпринимателю, фирме или компании она необходима. Для соискателей информация о ее уровне выше 60% — верная примета перспектив и благополучия. В последние несколько лет вовлеченность сотрудников становится важным нематериальным активом, от которого напрямую зависит и финансовый успех бизнеса.

Фото: предоставлено Tele2

Мотивировать хорошо, но вовлекать еще лучше

Если мотивация — чаще всего сиюминутный или временный стимул "закрыл успешно проект — получил премию", то вовлеченность — долговременное состояние, которое вдохновляет сотрудников делать больше и лучше. Оно формируется не под настойчивым влиянием внешних корпоративных слоганов, а из искреннего внутреннего желания специалиста достигать максимальных результатов, выполнять свою работу эффективно.

Марина Львова, директор по организационному развитию hh.ru, поясняет: "Работа с вовлеченностью сотрудников приобрела особый приоритет в условиях турбулентности, которая на рынке труда наблюдается не первый год, усиливающейся "битве за таланты" и растущего дефицита кадров, а также новых вызовов прошлого года, когда возникла потребность в быстрой перестройке бизнес-процессов и формировании новых ценностей. Сейчас у бизнеса особенно остро стоит запрос на устойчивость, сохранении и развитии текущих показателей, в достижении которых может помочь именно вовлеченная команда профессионалов, заинтересованная в успешности компании".

Как вырастить вовлеченность: опыт лидеров

Вовлеченность — это сумма факторов, в том числе психологическое здоровье и благополучие сотрудников, которые напрямую сказываются на продуктивности людей и конечном результате. Индекс вовлеченности у мобильного оператора Tele2 по итогам 2022 года составил 90% (по данным исследования компании Axes Management за 2022 год). Это на 3 процентных пункта выше, чем результаты компании годом ранее, и на 7 пунктов выше уровня вовлеченности среди лучших мировых работодателей за 2022 год. Это означает готовность людей делать больше ожидаемого, что сказывается на финансовых результатах бизнеса.

"Высокий показатель вовлеченности — результат планомерной работы. Tele2 проводит ежегодные исследования вовлеченности сотрудников с 2015 года, когда многие компании еще не задумывались об этом, — рассказывает Елена Щербакова, директор по работе с персоналом макрорегиона "Волга" Tele2. — За семь лет индекс вовлеченности в Tele2 вырос с 73% до 90%. Такой тренд — это не только повод для гордости, но и большая ответственность, которая требует еще более ответственного отношения к потребностям людей. Сейчас основная задача — удерживать достигнутые результаты, а значит продолжать заботиться о команде, делать хорошее еще лучше".

Помимо вовлеченности персонала, опросы помогают оценить и другие, внутренние показатели Tele2. Например, в 2020 году, когда сотрудники вынуждены были перейти на удаленную работу, компания оценивала индекс заботы и благополучия. Результаты стали основой для запуска портала Tele2Сare, где представлены предложения, помогающие поддерживать физическое здоровье, эмоциональное равновесие, развиваться профессионально. Был пересмотрен ряд внутренних проектов, которые оказывают влияние на благополучие персонала. В 2022 году появился "Конструктор льгот", каждый сотрудник выбирает дополнительные привилегии, среди которых компенсация занятий спортом, обучения иностранным языкам, стоимости лекарств, медицинский check-up и страхование от онкозаболеваний.

В конце 2022 года новой целью исследования Tele2 стал индекс Learning Agility — индекс готовности учиться новому и применять полученные знания в работе. Отвечая на потребность сотрудников в обучении, компания трансформировала учебный портал в маркетплейс, привлекла в качестве партнеров известные образовательные площадки. Это повлияло на осознанный подход сотрудников к самообразованию, завершаемость обучения выросла в два раза.

О чем говорят работодатели

По результатам опроса hh.ru, 70% работодателей разделяют мнение, что вовлеченность сотрудников напрямую влияет на производительность труда. 64% представителей компаний подмечают взаимосвязь между уровнем вовлеченности сотрудников и бизнес-показателями компании, 60% сообщили, чем выше вовлеченность, тем меньше отток кадров. Кроме того, 41% представителей предприятий отметили влияние и на устойчивое развитие компании, а 39% — на прибыль, 20% — на развитие инноваций в компании. Треть респондентов увидели позитивное влияние и на лояльность, удовлетворенность клиентов, а также конкурентоспособность бизнеса в целом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5