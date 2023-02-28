В Самарской области пострадал мужчина, пытавшийся потушить пожар

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Во вторник, 28 февраля, в Отрадном на пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области