Бонусы идут на взлет: "Ростелеком" и "Аэрофлот" стали партнерами

"Ростелеком" расширяет возможности бонусной программы благодаря партнерству с "Аэрофлотом". Клиенты оператора теперь могут конвертировать бонусные баллы в мили крупнейшей российской авиакомпании. Их можно использовать на покупку авиабилетов, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг партнеров программы лояльности.
Клиентам "Ростелекома" доступны сертификаты на 300 или 500 миль — оформить обмен бонусов на них можно в личном кабинете или мобильном приложении "Мой Ростелеком". Для активации предложения нужно будет ввести полученный промокод в "Аэрофлот Бонус".
"Ростелеком" развивает бонусную программу с 2014 года во всех регионах присутствия. Она пользуется популярностью среди клиентов: ежегодно число пользователей стабильно растет в среднем на 20%. Участники накапливают бонусы за оплату услуг оператора, подключение автоплатежа, привязку личного кабинета к социальной сети "ВКонтакте", участие в опросах, заполнение данных профиля в личном кабинете, а также за покупки более чем в ста интернет-магазинах партнеров.
Обменять бонусы можно на скидки "СберМегаМаркета", "Яндекс Маркета", "Орматек", "585*Золотой", услуги страховой компании ВСК, специальный каталог книг "ЛитРес", подписку VK Музыка, сервисы "Пакет" от "Перекрестка" и "Пятерочки", билеты в сеть кинотеатров "КАРО", скидки на бронирование туров и отелей онлайн от Level.Travel, бесплатные уроки от Skyeng, Skysmart, Skillbox, украшения от SUNLIGHT и Sokolov.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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