Скоростной интернет от "Ростелекома" пришел в Жигулёвскую вольницу Самарской области

"Ростелеком" построил оптику до сёл Ширяево и Богатырь Самарской области. Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей скорость передачи данных до 500 Мбит/с. Доступ к современным цифровым сервисам получили около 1 500 семей.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"Сёла Ширяево и Богатырь расположены в туристическом комплексе у подножия гор, которые затрудняют прохождение сигнала. Строительство сетей связи здесь было затруднено из-за рельефа местности и ограничений в природоохранной зоне. Но все трудности преодолимы, и теперь жители и гости этих населенных пунктов смогут пользоваться высокоскоростным интернетом и другими услугами нашей компании".
Специалисты "Ростелекома" построили в Жигулёвских горах более 45 км волоконно-оптических линий связи. Кабель прокладывается непосредственно в квартиру или частный дом, что гарантирует стабильную и высокую скорость соединения.
Юрий Погиблов, житель села Ширяево:
"Мы очень ждали скоростной интернет. Наша семья собирается подключить цифровое телевидение и другие современные сервисы. Будем пользоваться госуслугами, заказывать товары в маркетплейсах. У дочери-семиклассницы появится возможность пользоваться ресурсами сети для подготовки к урокам и дистанционного обучения".
Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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