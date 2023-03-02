МИГом все измерят: в Самаре придумали для железнодорожников лазерный комплекс нового поколения

Куйбышевская железная дорога стала первой в системе РЖД, где были внедрены инновационные лазерные приборы МИГ. Самарская разработка позволяет в автоматическом режиме измерять габариты платформ и рельсового пути, расстояние до опор, светофоров и малых архитектурных форм, значительно сократив необходимые на это время и трудозатраты, а также полностью исключив возможность фальсификаций со стороны недобросовестных сотрудников.

В массовом сознании железнодорожный транспорт считается одним из самых надежных. И нельзя сказать, что незаслуженно: на железной дороге безопасности уделяют особое внимание. Каждая платформа тщательно проверяется несколько раз в год: железнодорожники находят ось пути, которая служит главной отправной точкой, и производят замеры до выступающих элементов конструкций платформы и всей остальной инфраструктуры, находящейся в непосредственной близости от рельсов.

Процесс, разумеется, занимает продолжительное время - сотрудникам железной дороги нужно выполнить десятки различных измерений. А из доступного оснащения в распоряжении рабочих - как правило, лишь обычная рулетка и алюминиевый шаблон…

Точность измерений находится в прямой зависимости от того, насколько добросовестно относятся к своим обязанностям работники, их проводящие. И в том, что кто-то будет старательно высчитывать миллиметры, например, в зимнюю непогоду, возникают вполне обоснованные сомнения. А ведь проверку нужно проводить в соответствии с графиком, который никто не станет подгонять под текущие погодные условия. Да и железнодорожный транспорт славится тем, что исправно работает в любую непогоду.

Специально для того, чтобы исключить возможность некорректных измерений и существенно ускорить процесс проверки пассажирских платформ на соответствие нормативным габаритам, компания «Альфа Консалт» разработала мобильный измеритель габаритов - прибор «МИГ». Он позволяет значительно сократить необходимое для замеров время и существенно снизить трудозатраты железнодорожников.

Достаточно установить прибор на рельсовый путь и направить лазерный луч на нужную точку - и останется только произвести замер через мобильное приложение. В итоге получается фотография с результатами замера, к которым, помимо геолокации и даты съемки, присоединяется электронная подпись специалиста, после чего все данные отправляются на сервер. Такая схема полностью исключает вмешательство извне и фальсификацию измерений: теперь не получится просто переписать в журнал результаты прошлых замеров. Отчет формируется из электронной базы данных, доступа к которой производящий замеры сотрудник не имеет.

Стоит отметить, что инновационной разработку делают не столько примененные при создании МИГа технологии, сколько программное обеспечение, позволившее объединить в одном продукте высокоточные лазерные измерения и электронный документооборот. Фактически разработчики создали специализированную высокоточную лазерную рулетку, способную не только обрабатывать данные, формировать отчет и отправлять результаты на сервер нажатием кнопки в мобильном приложении, но и самостоятельно производить вычисления.

Одной из главных и уникальных особенностей МИГа служит способность за одну операцию сделать сразу несколько нужных измерений: так, например, с помощью теоремы Пифагора программный комплекс самостоятельно высчитывает и расстояние до края платформы, и ее высоту. При этом особой квалификации от производящего замеры сотрудника не требуется - достаточно лишь направить луч лазера на нужную точку и активировать прибор.

Продукт самарских разработчиков не только существенно ускоряет и автоматизирует процесс проверки габаритов платформ, но и дает существенный экономический эффект. Один мобильный измеритель ежегодно экономит порядка 80 тыс. рублей за счет сокращения трудозатрат. Куйбышевская железная дорога получила уже 16 таких приборов.

Специально для разработки МИГа компания «Альфа Консалт» получила грант в рамках финансовой поддержки инновационных проектов, направленных на научно-техническое и инновационное развитие железнодорожного транспорта. Средства выделили Куйбышевская железная дорога и министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Создание МИГа, по словам разработчиков, не было самым сложным проектом в истории «Альфа Консалт», однако оно дало компании очень важный опыт, связанный с особыми требованиями РЖД. Все технические нюансы нужно было привести в соответствие с более жесткими нормативами, действующими на железной дороге.

«Говорят, что РЖД - это своеобразное государство в государстве, и отчасти это правда, - считает руководитель самарского филиала ООО «Альфа Групп» Нина Гуревич. - На Российских железных дорогах существует своя система сертификации и допуска. Иными словами, если прибор сертифицирован для использования на территории Российской Федерации, то это еще не значит, что его можно использовать на железной дороге. Здесь предъявляются свои требования, причем допуски более жесткие, чем в общем случае. Погрешность измерений прибора составляет всего один миллиметр, что соответствует требованиям, предъявляемым к профессиональным образцам лазерных дальномеров».