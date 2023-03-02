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Tele2: число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в нейросетях. В исследование вошли площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. В первые два месяца 2023 года на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей и других площадок нейросетей выросло в пять раз, а число дней взаимодействия с ИИ — в три раза относительно августа 2022. Наибольшее проникновение нейросетей по продолжительности использования, после Москвы и Санкт-Петербурга, зафиксировано в Челябинской области, в Краснодарском крае и Адыгее, Пермском крае.

Фото: предоставлено Tele2

В исследовании оценивалось количество пользователей, которые заходят на ресурсы нейросетей и суммарное количество дней с активностью за семь месяцев. Стоит отметить, что пол не оказывает значительного влияния: 54% пользователей — женщины, также они взаимодействуют с нейросетями 53% от суммарного количества дней. При анализе аудитории по возрастным группам соотношение между мужчинами и женщинами сохраняется независимо от возраста.

Больше всего пользователей традиционно живут в Москве и Санкт-Петербурге — 18% и 8% соответственно. При анализе проникновения в другие регионы России больше всего женщин, проявляющих интерес к нейросетям, живут в Краснодарском крае и Адыгее (61%), а мужчин — в Нижегородской области (51%).

Если смотреть на доли пользователей по типу платформ, то нейросети, способные создавать музыку, интересны мужчинам из Свердловской области и женщинам из Новосибирской области. Искусственный интеллект, способный писать тексты, востребован у женщин из Краснодарского края и Адыгеи и мужчин из Мурманской области. При этом активность клиентов в нейросетях не коррелируется с количеством пользователей в регионе. Так, больше всего дней за созданием иллюстраций в нейросетях провели мужчины из Нижегородской области и женщины из Красноярского края. В музыкальных нейросетях лидируют мужчины из ЯНАО, жительницы Чувашии и Красноярского края. За генерацией текста с нейросетями больше всего дней проводят пензенцы и женщины из Кемеровской области.

Наибольшая доля пользователей среди женщин в возрасте от 31 до 40 лет — 34%. На втором месте абоненты-женщины, которым сейчас от 19 до 25 лет (24%), на третьем — группа 26-30 лет (23%). Среди мужчин наибольшая доля также у пользователей в возрасте от 31 до 40 лет (34%). На втором месте — посетители нейросетей 26-30 лет (23%), на третьем — молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет (20%).

Большинство посетителей нейросетей пользуются смартфонами на операционной системе Andriod — 73%, у 22% клиентов — устройства с iOS, еще 5% приходится на другие операционные системы: RTOS, Windows phone, Linux и операционная система смартфонов Huawey — Harmony.

RuGPT прокомментировала популярность нейросетей (как смогла):

"В январе и феврале интерес к нейросетям у обычных интернет-пользователей вырос в пять раз. Это связано с тем, что компании разработчики начали предлагать широкий набор платформ и инструментов для использования в своих образовательных программах, в том числе — мультиязычные версии. Эти платформы позволяют создавать не только виртуальные машины с мощными серверами, но и разнообразные web-приложения".

Гид потребителя

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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