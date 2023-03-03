Тольяттикаучук поддерживает лучших знатоков химии среди школьников

Инициированная предприятием "Тольяттикачук" олимпиада "Юный химик" получила популярность среди учащихся городских школ и подходит к своему финальному этапу.
Методология, сценарий проведения олимпиады разрабатывались при непосредственном участии специалистов отдела подбора, обучения и развития персонала завода и были реализованы совместно с городским департаментом образования.
Первый этап олимпиады проходил в школах города в дистанционном формате. В конце января онлайн-тестирование по химии прошли более 220 школьников из 9-х и 10-х классов, и по его результатам на второй этап были приглашены 40 юных знатоков.
2 марта в школе № 10 Тольятти прошел второй, очный, этап городской школьной олимпиады по химии. Он состоялся в формате командного соревнования. Десять команд продемонстрировали свои знания в области теоретической химии. Они отвечали на вопросы интеллектуальной викторины и выполняли практические задания в качестве научного эксперимента под руководством наставников из числа молодых специалистов "Тольяттикаучука".
Директор по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" Наталия Лазарева подчеркнула: "Наша цель — развитие у школьников познавательного интереса к естественным наукам и, в первую очередь, к химии. Мы хотим, чтобы химия ассоциировалась у детей не только с цепочками формул и параграфами из учебников, а раскрылась для них удивительным миром опытов и превращений. Для этого уже не первый год организуем различные познавательные мероприятия для детей: научные смены, экскурсии, открытые уроки с интересными практическими заданиями. Городская олимпиада — еще один шаг предприятия к популяризации химии среди школьников".
Призерами второго этапа олимпиады стали три команды, набравшие максимальное количество баллов. В рамках личного зачета также определили 10 школьников, которые будут бороться за первое место в городской олимпиаде "Юный химик". Им предстоит подготовить и представить на суд комиссии проектную работу по химии. Помогать финалистам будут их учителя, а также наставники — эксперты "Тольяттикаучука". Победители всех этапов, а также их педагоги получат ценные подарки от предприятия.
Марина Караблева, учитель химии школы № 10 отметила: "Команды очного тура были сформированы из разных школ. "Тольяттикаучук" заранее подготовил и привез специальные реактивы для проведения экспериментов. Все условия для проведения этого тура олимпиады у нас имелись. Ведь в прошлом году наша школа получила грант "Татнефти" (куда входит сегодня ООО "Тольяттикаучук") на ремонт кабинета химии, лаборантской и приобретение оборудования. Безусловно, олимпиада дает ребятам ценный опыт общения и взаимодействия с профессионалами своего дела, является хорошим стимулом к получению глубоких знаний. В дальнейшем у 10 ребят — победителей 2 тура олимпиады — появятся наставники с завода. Для участия в третьем туре олимпиады они будут совместно готовить специальные проекты".
Ученик 91 школы Сергей Кутилкин поделился впечатлениями после очного тура: "Я впервые участвовал в такой олимпиаде, и меня приятно порадовало здесь проведение большого количества практических опытов". А учащаяся 77 гимназии Дарья Латышева смогла определиться с личными планами на будущее: "Олимпиада — прекрасный способ узнать свои возможности в области химии. Участие в ней помогло понять, нужно ли мне в дальнейшем углубляться в эту сферу. И для себя я сделала категорический вывод: однозначно да".
В дальнейшем "Тольяттикаучук" планирует продолжать заниматься профориентацией подрастающего поколения, взаимодействовать с юными химиками со школьной скамьи, вовлекать их в различные активности с тем, чтобы вызвать у них живой интерес к химии, к экспериментам и желание выйти за рамки школьной программы.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.