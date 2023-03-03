Тольяттикаучук поддерживает лучших знатоков химии среди школьников

Инициированная предприятием "Тольяттикачук" олимпиада "Юный химик" получила популярность среди учащихся городских школ и подходит к своему финальному этапу.

Методология, сценарий проведения олимпиады разрабатывались при непосредственном участии специалистов отдела подбора, обучения и развития персонала завода и были реализованы совместно с городским департаментом образования.

Первый этап олимпиады проходил в школах города в дистанционном формате. В конце января онлайн-тестирование по химии прошли более 220 школьников из 9-х и 10-х классов, и по его результатам на второй этап были приглашены 40 юных знатоков.

2 марта в школе № 10 Тольятти прошел второй, очный, этап городской школьной олимпиады по химии. Он состоялся в формате командного соревнования. Десять команд продемонстрировали свои знания в области теоретической химии. Они отвечали на вопросы интеллектуальной викторины и выполняли практические задания в качестве научного эксперимента под руководством наставников из числа молодых специалистов "Тольяттикаучука".

Директор по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" Наталия Лазарева подчеркнула: "Наша цель — развитие у школьников познавательного интереса к естественным наукам и, в первую очередь, к химии. Мы хотим, чтобы химия ассоциировалась у детей не только с цепочками формул и параграфами из учебников, а раскрылась для них удивительным миром опытов и превращений. Для этого уже не первый год организуем различные познавательные мероприятия для детей: научные смены, экскурсии, открытые уроки с интересными практическими заданиями. Городская олимпиада — еще один шаг предприятия к популяризации химии среди школьников".

Призерами второго этапа олимпиады стали три команды, набравшие максимальное количество баллов. В рамках личного зачета также определили 10 школьников, которые будут бороться за первое место в городской олимпиаде "Юный химик". Им предстоит подготовить и представить на суд комиссии проектную работу по химии. Помогать финалистам будут их учителя, а также наставники — эксперты "Тольяттикаучука". Победители всех этапов, а также их педагоги получат ценные подарки от предприятия.

Марина Караблева, учитель химии школы № 10 отметила: "Команды очного тура были сформированы из разных школ. "Тольяттикаучук" заранее подготовил и привез специальные реактивы для проведения экспериментов. Все условия для проведения этого тура олимпиады у нас имелись. Ведь в прошлом году наша школа получила грант "Татнефти" (куда входит сегодня ООО "Тольяттикаучук") на ремонт кабинета химии, лаборантской и приобретение оборудования. Безусловно, олимпиада дает ребятам ценный опыт общения и взаимодействия с профессионалами своего дела, является хорошим стимулом к получению глубоких знаний. В дальнейшем у 10 ребят — победителей 2 тура олимпиады — появятся наставники с завода. Для участия в третьем туре олимпиады они будут совместно готовить специальные проекты".

Ученик 91 школы Сергей Кутилкин поделился впечатлениями после очного тура: "Я впервые участвовал в такой олимпиаде, и меня приятно порадовало здесь проведение большого количества практических опытов". А учащаяся 77 гимназии Дарья Латышева смогла определиться с личными планами на будущее: "Олимпиада — прекрасный способ узнать свои возможности в области химии. Участие в ней помогло понять, нужно ли мне в дальнейшем углубляться в эту сферу. И для себя я сделала категорический вывод: однозначно да".

В дальнейшем "Тольяттикаучук" планирует продолжать заниматься профориентацией подрастающего поколения, взаимодействовать с юными химиками со школьной скамьи, вовлекать их в различные активности с тем, чтобы вызвать у них живой интерес к химии, к экспериментам и желание выйти за рамки школьной программы.