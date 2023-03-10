Ушел из жизни известный самарский журналист Алексей Дмитренко

В пятницу, 10 марта, в Самаре не стало журналиста Алексея Дмитренко.

Он работал во многих общественно-политических изданиях региона - газетах "Самарские известия", Волжская коммуна", "Самарское обозрение", портале "ВолгаНьюс" - и везде был душой кампании и супер надежным профессионалом.

Он очень любил жизнь и всегда заражал своим задорным настроением всех друзей и коллег. Всегда приходил на помощь, поддерживал. На него всегда можно было положиться.

Алексею было всего 43 года.

Редакция портала "ВолгаНьюс" приносит свои соболезнования родным и близким Алексея.