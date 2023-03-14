В Кировском районе Самары в движении загорелась грузовая "Газель"

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Во вторник, 14 марта, примерно в 11:01, напротив дома № 2 по Днепровскому проезду в Самаре в движении загорелась "Газель". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.