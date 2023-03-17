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В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет "Новая высота"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров вместе с легендарным чемпионом, Героем России, членом Бюро высшего совета "Единой России", сенатором Александром Карелиным поприветствовали гостей и участников финального дня.

Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного строителя России и мецената Игоря Найвальта  - турнир "Новая высота" собрал почти 500 молодых российских борцов. Самара уже в четвертый раз становится площадкой для проведения этих соревнований. В этом году впервые в истории греко-римской борьбы поединки проходили сразу на четырех борцовских коврах. И впервые приехали сборные из новых российских регионов.

Заключительный день ознаменовала официальная церемония первенства - "Страна героев", ее посвятили героям России всех поколений, в том числе военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Глава региона, секретарь реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров выразил уверенность, что этот турнир даст новый импульс развития спортивных достижений всех участников, станет замечательным импульсом для развития борьбы, а значит, спорта на самарской земле.

"Вырастут новые чемпионы и, конечно же, именно они являются людьми по-настоящему патриотичными, защитниками Отечества, готовыми прийти на помощь человеку, который оказался в беде, готовыми защитить все, что для нас дорого, все, что для нас свято. Для меня большая честь стоять на этой сцене с легендой российского спорта, выдающимся чемпионом, человеком непреклонной силы духа, выдающихся достижений, героем России Александром Александровичем Карелиным. Я искренне, сердечно благодарю вас за внимание к нашему турниру, за то, что вы всегда на нем бываете. Ваша поддержка, ваш строгий взгляд и добрый совет помогают ребятам стать настоящими мужчинами, настоящими спортсменами", - заявил Дмитрий Азаров.

Герой России, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Александр Карелин поблагодарил присутствующих на турнире зрителей, которые помимо спортивных наград и титулов имеют за плечами службу в зоне СВО.

"Отдельные слова хочу сказать ребятам, которые прошли залы борьбы, и сегодня уже являются продолжателями ратных традиций русского воинства. У них не только уши сломаны, но и грудь их украшена боевыми наградами. Вам, ребята, отдельное спасибо за продолжение наших правильных традиций. Я уверен, что упорство, дисциплина, способность русских к героизму, будут перенесена вами с этих ковров на все площадки жизни - и на военные ристалища, и на мирное созидательное поприще", - подчеркнул член Бюро Высшего совета "Единой России", сенатор, многократный олимпийский чемпион и легенда отечественного спорта, Герой России Александр Карелин.

Огромный личный вклад в создание и организацию турнира "Новая высота" принадлежит руководителю фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе", президенту Федерации спортивной борьбы в Самарской области  Александру Живайкину.

"Три дня Самара жила борьбой! 61 регион страны, почти 500 участников, новые лица и имена - это наша "Новая высота"! Мы будем развивать греко-римскую борьбу, спорт в целом,  несмотря ни на что! Мы проводим наши мероприятия, чтобы сохранить наш спорт, чтобы укрепить наш регион, нашу Россию. Суверенитет куется, в том числе, и с помощью  ребят, которые участвовали в поединках", - поделился впечатлениями и эмоциями от турнира Александр Живайкин.

Напомним, что турнир "Новая высота" проходит в Самаре уже четвертый раз, второй год - в статусе Всероссийского первенства. Поддержку спортивным состязаниям по греко-римской борьюе оказывают Правительство Самарской области и группа компаний  "Волгатрансстрой". Помощь во встрече и маршрутизации гостей,  в организации спортивных соревнований и поединков традиционно  оказывают волонтеры "Единой России".

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