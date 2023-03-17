Молодые спортсмены-борцы взяли в Самаре "Новую высоту"

В Самаре завершились соревнования по греко-римской борьбе, которые проходили в Ледовом Дворце спорта им. Владимира Высоцкого с 13 по 16 марта. Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет было проведено в память заслуженного строителя России Игоря Найвальта и называлось "Новая высота".

Около 500 спортсменов из 61 региона страны, включая сборную команду из ДНР и ЛНР, приехали в Самару, чтобы стать участниками Первенства.

На официальной церемонии открытия Первенства губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул: "Я очень рад, что наш новый Дворец спорта не пустует, изо дня в день здесь кипит спортивная жизнь, тренируются и растут новые чемпионы, а мы принимаем статусные турниры. Я уверен, что Первенство России по греко-римской борьбе "Новая высота" даст новый импульс развитию спортивных достижений всех участников".

Дмитрий Азаров поблагодарил за поддержку Героя России, трехкратного олимпийского чемпиона, сенатора Российской Федерации Александра Карелина: "Сердечно благодарю вас за внимание к нашему турниру, за то, что вы всегда на нем бываете. Ваша поддержка, ваш строгий взгляд и добрый совет помогают ребятам стать настоящими мужчинами, настоящими спортсменами".

Александр Карелин, бессменный участник масштабных турниров по греко-римской борьбе, которые проходят в Самарской области, отметил высокий статус первенства.

"Широкая география, большое количество участников, в том числе из ДНР и ЛНР. Уровень проведения в этом замечательном Дворце спорта более чем достойный. Мне особенно приятно, что Федерация спортивной борьбы Самарской области под патронатом правительства региона и при личном участии губернатора Дмитрия Азарова сделали так, что Первенство стало большим спортивным событием. Рад, что в зале много молодежи. Они смотрят на то, как борются и побеждают их ровесники, - это хороший педагогический эффект. Подростки, молодежь понимают, что можно проявить себя еще и в спорте, в таком прекрасном виде, как греко-римская борьба", - уверен Александр Карелин.

Заместитель председателя Самарской губернской думы, президент областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин особенно подчеркнул, что победители первых турниров уже стали титулованными спортсменами: "Максим Скуратов после победы на первой "Новой высоте" выиграл и Россию, и Европу, и мир. Среди наших борцов - мастер спорта международного класса, призер чемпионата России, в регионе развивается греко-римская борьба и есть возможность организовывать такие масштабные соревнования, как Первенство России. Несмотря ни на что, мы проводим наши мероприятия для того, чтобы сохранить наш спорт, чтобы укрепить наш регион, нашу Россию".

По итогам трех соревновательных дней определились победители в 12 весовых категориях от 42 кг до 120 кг.

На сцене Дворца спорта имени Высоцкого во время арт-части "Страна героев" прозвучали песни великого барда. Для поднятия боевого спортивного духа участников соревнований на сцену вышел Александр Живайкин и исполнил песню о железной воле спортсменов, борцах, настоящих мужчинах. Заряд позитива внесли танцевальные и вокальные коллективы Самарской области, а зал дружно подпевал гимну Первенства "Новая высота".

Впервые за последние 30 лет в дисциплине "греко-римская борьба" в ходе церемонии было присвоено спортивное звание "мастер спорта международного класса", удостоверение получил Павел Белкин. А также впервые за последние 60 лет в дисциплине "грепплинг" было присвоено спортивное звание "заслуженный мастер спорта России". Его обладателем стал Абу Гуданатов.