Дмитрий Крутой: "Мы заинтересованы в развитии образовательных и научных связей с Самарским университетом им. Королёва"

17 марта Самарский университет им. Королёва с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой, он побывал в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Посол встретился с ректором Владимиром Богатыревым, осмотрел экспозицию Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова, а также пообщался со студентами и преподавателями университета.

Самарский университет им. Королёва на протяжении многих лет сотрудничает с образовательными и научными организациями Республики Беларусь, но в 2020 году работа в этом направлении активизировалась после проведенных на Форуме регионов России и Беларуси переговоров между губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и руководителем аппарата Национальной академии наук Беларуси Петром Витязем.

В рамках академической мобильности студенты, ученые и преподаватели из двух стран обмениваются знанием и опытом, принимая участие в конференциях, симпозиумах, конгрессах и других мероприятиях, проходящих на территории Самарской области и Республики Беларусь.

Так, в апреле 2022 года представители Белорусско-российского университета приняли участие в Молодёжной научной конференции, проходившей в Самаре, а в октябре того же года сотрудники Самарского университета им. Королёва выступали на VIII Белорусском космическом конгрессе в Минске.

В феврале 2023 года на площадке Самарского университета им. Королёва обсуждали вопросы реализации дорожной карты научно-технического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и АНО "Институт регионального развития" — управляющей компанией НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

"Точек соприкосновения много — как в образовательной сфере, так и в научной, — отметил Владимир Богатырев. — На данный в Самарском университете им. Королёва учится свыше 1000 иностранных студентов из более чем 70 стран мира, в том числе из Республики Беларусь. Мы тесно сотрудничаем с белорусскими университетами и Национальной академией наук, преимущественно в сфере аэрокосмических технологий.

В 2022 году завершились работы по совместному гранту РФФИ и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований "Теоретические основы исследования волновых процессов и явлений в ионосфере с использованием сигналов спутниковых радионавигационных систем" — первого совместного научного проекта России и Беларуси, реализованного Самарским университетом им. Королёва совместно с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси", — отметил Владимир Богатырев.

В рамках визита посла Республики Беларусь в университет состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией совместных сетевых образовательных программ, ориентированных на студентов магистратуры и аспирантуры.

"Мы заинтересованы в развитии образовательных и научных связей с Самарским университетом им. Королёва, — подчеркнул Дмитрий Крутой, приглашая студентов и преподавателей университета в Республику Беларусь. — Будем обмениваться опытом, будем встречаться, узнавать больше друг о друге".