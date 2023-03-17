Дмитрий Крутой: "Мы заинтересованы в развитии образовательных и научных связей с Самарским университетом им. Королёва"

17 марта Самарский университет им. Королёва с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой, он побывал в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Посол встретился с ректором Владимиром Богатыревым, осмотрел экспозицию Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова, а также пообщался со студентами и преподавателями университета.
Самарский университет им. Королёва на протяжении многих лет сотрудничает с образовательными и научными организациями Республики Беларусь, но в 2020 году работа в этом направлении активизировалась после проведенных на Форуме регионов России и Беларуси переговоров между губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и руководителем аппарата Национальной академии наук Беларуси Петром Витязем.
В рамках академической мобильности студенты, ученые и преподаватели из двух стран обмениваются знанием и опытом, принимая участие в конференциях, симпозиумах, конгрессах и других мероприятиях, проходящих на территории Самарской области и Республики Беларусь.
Так, в апреле 2022 года представители Белорусско-российского университета приняли участие в Молодёжной научной конференции, проходившей в Самаре, а в октябре того же года сотрудники Самарского университета им. Королёва выступали на VIII Белорусском космическом конгрессе в Минске.
В феврале 2023 года на площадке Самарского университета им. Королёва обсуждали вопросы реализации дорожной карты научно-технического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и АНО "Институт регионального развития" — управляющей компанией НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".
"Точек соприкосновения много — как в образовательной сфере, так и в научной, — отметил Владимир Богатырев. — На данный в Самарском университете им. Королёва учится свыше 1000 иностранных студентов из более чем 70 стран мира, в том числе из Республики Беларусь. Мы тесно сотрудничаем с белорусскими университетами и Национальной академией наук, преимущественно в сфере аэрокосмических технологий.
В 2022 году завершились работы по совместному гранту РФФИ и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований "Теоретические основы исследования волновых процессов и явлений в ионосфере с использованием сигналов спутниковых радионавигационных систем" — первого совместного научного проекта России и Беларуси, реализованного Самарским университетом им. Королёва совместно с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси", — отметил Владимир Богатырев.
В рамках визита посла Республики Беларусь в университет состоялось обсуждение вопросов, связанных с реализацией совместных сетевых образовательных программ, ориентированных на студентов магистратуры и аспирантуры.
"Мы заинтересованы в развитии образовательных и научных связей с Самарским университетом им. Королёва, — подчеркнул Дмитрий Крутой, приглашая студентов и преподавателей университета в Республику Беларусь. — Будем обмениваться опытом, будем встречаться, узнавать больше друг о друге".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.