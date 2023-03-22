В Самаре открылась выставка "Герои спецоперации"

В Историческом парке открылась новая мультимедийная выставка графических новелл "Герои спецоперации", сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"Очень важно, что на выставке мы познакомимся с реальными героями сегодняшнего времени. Мы привыкли читать о подвигах в основном в книгах, узнавать из фильмов о Великой Отечественной войне. Но сегодня, как и в прежние времена, есть настоящие герои, которые тоже сражаются за нашу Родину, - рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина. - Эта выставка будет очень интересна нашим школьникам, студентам и педагогам. Вы знаете, что сегодня в школах вводится урок "Разговоры о важном". И мне кажется, если этот разговор о важном, состоится на этой выставке, это даст большее восприятие и запомнится нашим ребятам".

Работа мультимедийной выставки "Герои спецоперации" продлится с 18 марта по 30 апреля 2023 года, с 11:00 до 19:00 в Историческом парке "Россия — Моя история".