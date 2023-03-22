Виктор Кудряшов и Кирилл Тремасов обсудили дальнейшее выстраивание диалога с предприятиями

Во вторник, 21 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с директором департамента денежно-кредитной политики (ДДКП) Банка России Кириллом Тремасовым. Во встрече также приняли участие представители правительства региона и Банка России.

"Вся страна следит за действиями регулятора, решениями Банка России по ключевой ставке. Понятно, что такие решения имеют большое влияние на экономические процессы. Мы, безусловно, приветствуем, что на протяжении достаточно длительного периода значение этого показателя остается неизменным. Это создает определенную стабильность, предсказуемость для субъектов предпринимательской деятельности. В то же время, решения по изменению ключевой ставки в случае изменения экономической ситуации также являются важным сигналом для многих игроков рынка. Для экономики региона стабильность ключевой ставки и нахождение инфляции вблизи целевого значения, безусловно, являются определяющими факторами устойчивости. Мы благодарны Банку России за усилия по обеспечению надежности нашей финансовой системы. Несомненно, мы нуждаемся в прогнозах и рекомендациях регулятора, которые будут способствовать формированию оптимальных условий для развития бизнеса", - отметил, приветствуя участников встречи, Виктор Кудряшов.

Кирилл Тремасов рассказал о решении Совета директоров Банка России по ключевой ставке, принятом 17 марта 2023 года. Он отметил, что все решения основываются на широком спектре аналитической информации. Один из ее источников - регулярный мониторинг предприятий нефинансового сектора, который Банк России проводит с 1998 года.

В 2022 году в таких опросах ежемесячно участвовали более 14 тыс. предприятий ключевых видов экономической деятельности - от индивидуальных предпринимателей до межотраслевых холдингов. На сегодня 263 предприятия из Самарской области являются участниками мониторинга.

"Взаимодействие Банка России с реальным сектором экономики - важнейший источник информации как о текущей ситуации, так и об ожиданиях и настроении бизнеса. В ходе опросов руководители предприятий оценивают изменения деловой активности, опираясь на динамику производства, спроса, цен и других индикаторов. Эти данные помогают нам выявить основные тенденции развития экономики, в том числе и по регионам, составить прогноз инфляции. Все это необходимо для взвешенного принятия решений по денежно-кредитной политике", - сказал Кирилл Тремасов.

Постоянный диалог с предприятиями, разъяснение принятых решений - приоритетная задача для регулятора. Представители бизнеса (участники мониторинга) участвуют в коммуникационных сессиях Банка России, получают от регулятора аналитические обзоры, подготовленные на основе агрегированной оперативной информации. Все это помогает лучше понимать экономическую конъюнктуру, оценивать перспективы и принимать стратегические решения по развитию бизнеса.

Представители Банка России во время визита в Самарскую область планируют встретиться с предпринимателями региона, а также посетить крупные промышленные компании, участвующие в мониторинге предприятий.