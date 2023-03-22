Путин оценил патриотическую позицию "Единой России" в решении вопросов международной повестки

Владимир Путин высоко оценил деятельность "Единой России", которая активно участвует в политической жизни и, как считает глава государства, занимает абсолютно патриотическую позицию по международной тематике. Об этом сообщает официальный сайт партии ER.ru. Президент РФ выразил своё мнение на встрече с главой партийной фракции в Госдуме Владимиром Васильевым.

"Знаю о том, какую большую работу "Единая Россия" проводит в парламенте, и не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует. Очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом. В этой связи по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно", — подчеркнул Президент.

В свою очередь, Владимир Васильев отметил, что имеющая большинство в Госдуме "Единая Россия" принимает необходимые, а не популистские решения, направленные на обеспечение безопасности страны, развитие экономики и защиту интересов людей. Также фракция ЕР работает над решением задач, которые Президент поставил в Послании. Три закона уже приняты и подписаны главой государства — об интеграции новых регионов в культурное пространство, о туризме на особо охраняемых природных территориях и о смягчении ответственности за ряд экономических преступлений.

"В первом чтении принято 15 законопроектов. В их числе — о занятости населения. У нас неплохая ситуация на рынке труда, но мы хотим, чтобы она была более удобной, и чтобы мы готовили кадры, помогали людям найти себя, зарабатывать, содержать семью, быть успешными", — рассказал Владимир Васильев.

По словам главы фракции, на рассмотрении парламента уже находится законопроект о правовой защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, также "Единая Россия" работает над поддержкой участников СВО и их семей.

"Обеспечение бесплатной юридической помощью ветеранов, наделение статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, сокращение срока признания без вести пропавшими умерших. Что очень важно — социальная защита близких, потерявших кормильца. Мы наделили участников спецоперации, включая гражданских лиц, статусом ветерана боевых действий, чего они ждали и заслужили давно. Закрепили за участниками СВО и членами их семей право на кредитные каникулы. Освободили от пени за просроченные платежи по ЖКХ и взносам за капитальный ремонт. Гарантировали сохранение рабочих мест", — подчеркнул Владимир Васильев.

По его словам, депутаты фракции постоянно встречаются с семьями участников СВО. Это помогает передавать на фронт именно то, в чем нуждаются бойцы.

Отдельно Владимир Васильев остановился на реализации народной программы "Единой России". Каждый ее пункт проработан с правительством, контроль за работами на социальных объектах в регионах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

"Мы получаем чёткую картину на каждом объекте программы. А это школы, больницы, ФАПы — всё очень важное для людей. И люди следят за этим. У нас недавно был отчёт исполняющей обязанности [председателя] Счётной палаты. Она сообщила, что по сравнению с 2021 годом при большем числе проверок и выявленных нарушений стоимость этих нарушений сократилась вдвое. Это ресурс — построенные школы, детские сады", — подчеркнул Владимир Васильев.

Также зашел разговор о программе капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения. Васильев отметил, что до конца этого года предстоит отремонтировать более 1500 зданий по всей России. Аналогичная программа требуется для колледжей и техникумов.

"Это около 5-6 миллиардов рублей потребует. Получается четыре тысячи средних специальных учебных заведений, из них 1500 тысячи нуждается в ремонте", — сказал Владимир Васильев.

Владимир Путин поддержал инициативу, правительство получит от главы государства соответствующее поручение проработать вопрос. Кроме того, Путин поддержал инициативу о дополнительном финансировании на лекарственное обеспечение для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот вопрос фракция "Единой России" ранее поднимала на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

"Мы просили бы нас поддержать и добавить дополнительно 10 миллиардов 150 миллионов рублей. Это будет ежегодно. По подсчётам специалистов это позволит спрофилактировать до 32 тысяч смертей в трудоспособном возрасте", — отметил Владимир Васильев.

"Обязательно посмотрим", — ответил Президент РФ.