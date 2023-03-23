"Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовал с космодрома Плесецк

В четверг, 23 марта, в 9:40 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России.