В Доме офицеров состоится презентация сборника произведений "Самарский край в стихах и прозе"

В понедельник, 27 марта, в 11:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова состоится презентация сборника произведений "Самарский край в стихах и прозе", которая даст старт новому сезону одноименного проекта.

Напомним, проект "Самарский край в стихах и прозе" стартовал в регионе в 2020 году, как проект с особой социальной ценностью - познакомить подрастающее поколение и молодежь с современным творчеством самарских писателей через вехи их биографии и произведения, посвященные родному краю.

Реализует проект Самарская региональная общественная организация "Труженики тыла и ветераны труда" совместно с Центром социализации молодежи при поддержке министерства культуры Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, глав городов и муниципальных районов Самарской области.

За годы реализации проект развивался и на данный момент имеет 3 одноименные составляющие: Цикл короткометражных документальных фильмов "Самарский край в стихах и прозе"; Областной конкурс чтецов "Самарский край в стихах и прозе"; Сборник произведений писателей Самарской области "Самарский край в стихах и прозе".

Выход книги и ее тиражирование по всем школам и библиотекам Самарского региона стали возможными благодаря личному вниманию к проекту губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Инициатива выпустить сборник была высказана председателем СРОО "Труженики тыла и ветераны труда" Петром Горшковым на областном собрании общественных организаций при губернаторе Самарской области в марте прошлого года. Глава региона одобрил идею, рекомендовав передать экземпляр книги в каждую библиотеку и в каждое образовательное учреждение области.

"Сегодня мы видим, какие попытки предпринимаются, чтобы манипулировать общественным сознанием. Западные страны пытаются воспитать наших детей так, чтобы лишить их духовного стержня. А когда нет внутренней убежденности, духовных основ, то такого человека можно за 10 минут переубедить в чем угодно. Главное - выбить стержень, который дает любовь к родине, веру и традиции. И на Украине им это удалось. Наш святой долг, чтоб это не повторилось в нашей стране", - отметил глава региона важность патриотического воспитания молодежи в условиях мощнейшей информационной кампании, направленной против России.

К концу 2022 года при финансовой поддержке министерства культуры Самарской области сборник произведений самарских писателей вышел в свет. Часть тиража уже отправлена в качестве гуманитарной помощи самарским бойцам СВО. От них поступают благодарности со словами: "Книги нас радуют, согревают, мы вспоминаем о доме".

В книге представлены стихи, рассказы, очерки, миниатюры, отрывки из повестей и романов более 40 писателей из городов и районов Самарской области. Все работы легко и интересно читаются и могут быть использованы школьниками для конкурсов декламаторов и театрального мастерства. Кроме традиционного содержания в конце книги редакционным советом были разработаны и представлены в виде таблицы жанрирование и география писателей.

Издание проиллюстрировано видами со старинных открыток Самарского края из личной коллекции главного библиографа краеведческой библиографии Самарской областной универсальной научной библиотеки, члена Союза литераторов России Александра Завального.

"Сам сериал (цикл короткометражных документальных фильмов "Самарский край в стихах и прозе" - прим.) и изданный по его "мотивам" сборник - редкое, если не уникальное явление по меркам современной российской культуры. При съемках сериала удивила и порадовала новизна проекта (снимали дети), искренность и добросовестность подхода юных авторов. О книге говорить нет смысла - такому региональному изданию многим коллегам остается разве что "завидовать по белому" и пробивать у себя. Что касается читательской отдачи и обратной связи, - по-настоящему обнадеживает неформальный подход организаторов. По их инициативе, два десятка экземпляров с добрыми и адресными напутствиями бойцам-землякам в Донбассе были подписаны многими соавторами книги", - отметил член Союза писателей России, член Союза журналистов РФ, лауреат всероссийских, межрегиональных, областных творческих конкурсов, прозаик, поэт, публицист, сценарист Владимир Плотников.

Презентация сборника в Самаре станет своеобразным стартом нового сезона проекта "Самарский край в стихах и прозе", а также в рамках презентации для директоров, библиотекарей, педагогов будут даны рекомендации по использованию фильмов и сборника проекта для проведения занятий по истории, краеведению и культуре родного края.

Презентацию проекта запланировано провести в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Сергиевске, Богатом.