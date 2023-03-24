Бездомные собаки нашли партию наркотика в Самаре

В Самаре при отлове бездомных животных обнаружилась "закладка" с наркотиком. Об этом сообщает стационар для животных "ФлагманВет".

По заявке жителей ловцы забирали собак в Сарапульском переулке. Они поймали несколько щенков и пошли за взрослой собакой, убежавшей в соседний двор. На пустыре со старыми сараями и гаражами ловцы увидели сверток с надписью "20 штук" и следами собачьих зубов. Предположительно, собаки нашли и откопали "закладку".

Прибывшие на вызов полицейские забрали находку и отметили крупный объем содержимого.