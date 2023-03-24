16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бездомные собаки нашли партию наркотика в Самаре В Самаре живодеры подожгли будки с собаками На трассе М-5 под Самарой загорелся автомобиль В Красноярском районе водитель "газели" сбил пешехода Самарец за 16 эпизодов мошенничества приговорен к четырем годам колонии

Происшествия

Бездомные собаки нашли партию наркотика в Самаре

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре при отлове бездомных животных обнаружилась "закладка" с наркотиком. Об этом сообщает стационар для животных "ФлагманВет".

Фото: ФлагманВет

По заявке жителей ловцы забирали собак в Сарапульском переулке. Они поймали несколько щенков и пошли за взрослой собакой, убежавшей в соседний двор. На пустыре со старыми сараями и гаражами ловцы увидели сверток с надписью "20 штук" и следами собачьих зубов. Предположительно, собаки нашли и откопали "закладку".

Прибывшие на вызов полицейские забрали находку и отметили крупный объем содержимого.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:19 Защитники обвиняемых в убийстве в кафе "Левша" хотят вернуть дело прокурору

Странные дела творятся в Самаре...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:15 В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера

Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:11 Адвокаты: Людмила Тархова не могла совершить вымогательство, так как не имела реального компромата

Еще проще. Мошенничество...

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2