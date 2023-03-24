Самарский университет им. Королева и "Школа 21" заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках третьего этапа Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник" Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева и "Школа 21" договорились о сотрудничестве в области образовательной деятельности, профориентации, поиска и отбора талантов для участия в конкурсах и олимпиадах.

Стороны будут совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы для детей. Одна из них - дополнительная образовательная программа "Программирование на Python p2p" - будет организована в МДЦ "Артек" для финалистов конкурса "Спутник". В этом году образовательный проект Сбера - "Школа 21" - стал партнером конкурса и организовал для его участников игру по информационным технологиям.

Также в рамках сотрудничества планируется проведение совместных мероприятий для школьников и педагогов, основной целью которых станет развитие интереса к ИТ, точным и естественным наукам, построению успешной карьеры в сфере высоких технологий.

"В настоящее время владение цифровыми навыками является неотъемлемой частью успеха в самых разных сферах деятельности. Уже несколько лет "Школа 21" помогает развивать эти навыки взрослым, и мы готовы участвовать в разработке программы по развитию ИТ-навыков для детей. Партнерство с Самарским университетом им. Королева имеет важное значение, оно дает талантливым детям возможность получить доступ к лучшим образовательным программам и начать путь в сфере ИТ", - отметил директор "Школы 21" Александр Федяков.

Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета им. Королева: "Школа 21" - один из признанных лидеров в работе с талантливой молодежью. Сотрудничество с этим проектом позволит нам обогатить новыми интересными образовательными программами наши мероприятия, ориентированные на школьников, привлечь еще больше одаренных детей к участию в конкурсах, олимпиадах, проектной и исследовательской работе. А значит в перспективе мы сможем рассчитывать на более осознанный выбор ими будущей профессии".