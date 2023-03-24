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Образование Общество

Самарский университет им. Королева и "Школа 21" заключили соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках третьего этапа Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием "Спутник" Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева и "Школа 21" договорились о сотрудничестве в области образовательной деятельности, профориентации, поиска и отбора талантов для участия в конкурсах и олимпиадах.

Стороны будут совместно разрабатывать и внедрять образовательные программы для детей. Одна из них - дополнительная образовательная программа "Программирование на Python p2p" - будет организована в МДЦ "Артек" для финалистов конкурса "Спутник". В этом году образовательный проект Сбера - "Школа 21" - стал партнером конкурса и организовал для его участников игру по информационным технологиям.

Также в рамках сотрудничества планируется проведение совместных мероприятий для школьников и педагогов, основной целью которых станет развитие интереса к ИТ, точным и естественным наукам, построению успешной карьеры в сфере высоких технологий.

"В настоящее время владение цифровыми навыками является неотъемлемой частью успеха в самых разных сферах деятельности. Уже несколько лет "Школа 21" помогает развивать эти навыки взрослым, и мы готовы участвовать в разработке программы по развитию ИТ-навыков для детей. Партнерство с Самарским университетом им. Королева имеет важное значение, оно дает талантливым детям возможность получить доступ к лучшим образовательным программам и начать путь в сфере ИТ", - отметил директор "Школы 21" Александр Федяков.

Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета им. Королева: "Школа 21" - один из признанных лидеров в работе с талантливой молодежью. Сотрудничество с этим проектом позволит нам обогатить новыми интересными образовательными программами наши мероприятия, ориентированные на школьников, привлечь еще больше одаренных детей к участию в конкурсах, олимпиадах, проектной и исследовательской работе. А значит в перспективе мы сможем рассчитывать на более осознанный выбор ими будущей профессии".

"Школа 21" войдет в состав образовательного пространства международного межвузовского кампуса IT-направления в Самаре, строительство которого начнется уже в следующем году в перспективном районе северной части Самары, прилегающем к стадиону "Солидарность Самара Арена". В прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил проект кампуса главе государства Владимиру Путину и заручился его поддержкой. Благодаря системной работе региональной команды область вошла в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию этого масштабного проекта.

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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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