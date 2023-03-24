В Самарском политехе пройдут отборочные этапы чемпионата "CASE-IN"

5 апреля состоится открытие отборочного этапа XI сезона международного инженерного чемпионата "CASE-IN". В этом году соревнования по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов будут посвящены теме "Технологическое лидерство" и пройдут в Самарском политехе.
Студенческая лига станет самой массовой по количеству и географии участников - в ней пройдет более 115 отборочных этапов. На базе вузов студенты объединятся в команды по несколько человек, разработают решения инженерных кейсов по одному из 9 направлений.
Отборочные этапы по трем из них - "Проектный инжиниринг", "Теплоэнергетика" и "Электроэнергетика" - стартуют в Самарском политехе уже 5 апреля. Участникам предстоит решать задачи, подготовленные предприятиями-партнерами - компаниями топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.
Команды - победители отборочных этапов получат путевки в следующий этап чемпионата - полуфинал, где продемонстрируют свое мастерство в соревновании с молодежными инженерными командами из других университетов. В ходе 9 полуфиналов будут определены команды-финалисты по каждому отраслевому направлению.
Так, направление "Электроэнергетика" курируют две ведущие отраслевые компании - АО "Системный оператор Единой энергетической системы" и АО "Федеральная сетевая компания - Россети". Системный оператор предложил студентам сгенерировать идеи по развитию российской гидроэнергетики, а кейс "Россетей" связан с объединенной энергосистемой Сибири.
Партнером направления "Проектный инжиниринг" выступает компания НИПИГАЗ. Будущие строители и инженеры-проектировщики представят решения, позволяющие устранить технические и экономические барьеры в проектной и строительной деятельности и обеспечивающие эффективность проектирования объектов. А направление "Теплоэнергетика" открыто в этом году по инициативе нового партнера чемпионата "Газпром энергохолдинг". Участникам предстоит определить дефектные участки тепломеханического оборудования, используя современные методы и технологии.
CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование", а также с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Организаторами соревнований выступают Фонд "Надежная смена", некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "АстраЛогика".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.