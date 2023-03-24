В Самарском политехе пройдут отборочные этапы чемпионата "CASE-IN"

5 апреля состоится открытие отборочного этапа XI сезона международного инженерного чемпионата "CASE-IN". В этом году соревнования по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов будут посвящены теме "Технологическое лидерство" и пройдут в Самарском политехе.

Студенческая лига станет самой массовой по количеству и географии участников - в ней пройдет более 115 отборочных этапов. На базе вузов студенты объединятся в команды по несколько человек, разработают решения инженерных кейсов по одному из 9 направлений.

Отборочные этапы по трем из них - "Проектный инжиниринг", "Теплоэнергетика" и "Электроэнергетика" - стартуют в Самарском политехе уже 5 апреля. Участникам предстоит решать задачи, подготовленные предприятиями-партнерами - компаниями топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.

Команды - победители отборочных этапов получат путевки в следующий этап чемпионата - полуфинал, где продемонстрируют свое мастерство в соревновании с молодежными инженерными командами из других университетов. В ходе 9 полуфиналов будут определены команды-финалисты по каждому отраслевому направлению.

Так, направление "Электроэнергетика" курируют две ведущие отраслевые компании - АО "Системный оператор Единой энергетической системы" и АО "Федеральная сетевая компания - Россети". Системный оператор предложил студентам сгенерировать идеи по развитию российской гидроэнергетики, а кейс "Россетей" связан с объединенной энергосистемой Сибири.

Партнером направления "Проектный инжиниринг" выступает компания НИПИГАЗ. Будущие строители и инженеры-проектировщики представят решения, позволяющие устранить технические и экономические барьеры в проектной и строительной деятельности и обеспечивающие эффективность проектирования объектов. А направление "Теплоэнергетика" открыто в этом году по инициативе нового партнера чемпионата "Газпром энергохолдинг". Участникам предстоит определить дефектные участки тепломеханического оборудования, используя современные методы и технологии.

CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование", а также с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Организаторами соревнований выступают Фонд "Надежная смена", некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "АстраЛогика".