"Ростелеком" к паводку в Самарской области готов

"Ростелеком" завершил подготовку объектов связи Самарской области к весеннему паводку. Компания провела штабную тренировку для подразделений по эксплуатации и ремонту кабельных сооружений на территории региона. Около 120 сотрудников технических служб отработали совместные действия в случае возникновения нештатных ситуаций.

К началу паводкового периода специалисты компании создали запас оборудования и горюче-смазочных материалов для дизель-генераторов на объектах связи и проверили работоспособность резервных источников электроснабжения.

Перечень населенных пунктов для штабной тренировки был определен региональным МЧС. Учения проводились в городах и селах, в которых возможно подтопление кабельных колодцев и линий связи талыми водами.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В период весеннего паводка обеспечивать работоспособность объектов связи становится сложнее. Значительно повышается вероятность повреждения линий и оборудования компании. Чтобы сохранить уровень качества предоставляемых услуг, мы сформировали и укомплектовали всем необходимым 28 аварийно-восстановительных бригад".

В этом году уровень воды в реках губернии поднялся на двадцать дней раньше средних многолетних значений. Кондурча, Сок, Чапаевка, Чагра, Большой Иргиз, Украинка и Малый Кинель уже вышли из берегов. Сотрудники технических служб "Ростелекома" ежедневно обследуют состояние кабельных сооружений в зонах риска.

Для координации действий по ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций "Ростелеком" взаимодействует с местными паводковыми комиссиями, органами МЧС России и командованием войсковых частей.