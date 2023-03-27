"Ростелеком" к паводку в Самарской области готов

"Ростелеком" завершил подготовку объектов связи Самарской области к весеннему паводку. Компания провела штабную тренировку для подразделений по эксплуатации и ремонту кабельных сооружений на территории региона. Около 120 сотрудников технических служб отработали совместные действия в случае возникновения нештатных ситуаций.
К началу паводкового периода специалисты компании создали запас оборудования и горюче-смазочных материалов для дизель-генераторов на объектах связи и проверили работоспособность резервных источников электроснабжения.
Перечень населенных пунктов для штабной тренировки был определен региональным МЧС. Учения проводились в городах и селах, в которых возможно подтопление кабельных колодцев и линий связи талыми водами.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"В период весеннего паводка обеспечивать работоспособность объектов связи становится сложнее. Значительно повышается вероятность повреждения линий и оборудования компании. Чтобы сохранить уровень качества предоставляемых услуг, мы сформировали и укомплектовали всем необходимым 28 аварийно-восстановительных бригад".
В этом году уровень воды в реках губернии поднялся на двадцать дней раньше средних многолетних значений. Кондурча, Сок, Чапаевка, Чагра, Большой Иргиз, Украинка и Малый Кинель уже вышли из берегов. Сотрудники технических служб "Ростелекома" ежедневно обследуют состояние кабельных сооружений в зонах риска.
Для координации действий по ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций "Ростелеком" взаимодействует с местными паводковыми комиссиями, органами МЧС России и командованием войсковых частей.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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