Мастера производственного обучения помогают осваивать профессии

Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова (СТАПМ) готовится отметить юбилей — 70 лет со дня создания. Тысячи его выпускников ковали трудовую славу куйбышевской оборонки. Значительную роль в деле подготовки квалифицированных кадров играет институт наставничества.

Открывая форум, посвященный Году педагога и наставника, который состоялся 23 марта, директор техникума Валерий Климов, обращаясь к коллегам, сказал, что перед профессиональным образованием президент России поставил большую и ответственную задачу — за пять лет подготовить 1 миллион квалифицированных специалистов рабочих профессий. Для того чтобы ее решить, нужны опытные наставники.

"Наставничество — универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве, — считает заместитель директора по организационной работе СТАПМ Анна Губарь. — А при освоении рабочей профессии без опытных наставников молодым людям и вовсе не обойтись".

Техникум накопил бесценный опыт подготовки специалистов, которыми готов поделиться с коллегами. Именно поэтому его руководство вышло с инициативой провести стартовое мероприятие года в стенах СТАПМ, чтобы "задать тон", познакомить с достижениями, показать, где и как готовят кадры для оборонных предприятий страны. В работе форума приняли участие представители более 50 образовательных учреждений Самары и области.

"Наставником может быть любой человек, передающий знания, — уверена Анна Губарь. — Даже студент, например, который обучает ветеранов РКЦ "Прогресс" финансовой и компьютерной грамотности. На предприятии — это мастер, который стоит у станка и учит студента вытачивать детали. Могут быть наставники и в педагогике, ведь трудности есть даже у корифеев".

Экономике страны для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности в условиях вызовов нужны хорошо подготовленные кадры. Профессии, которым обучают в техникуме, сегодня как никогда актуальны: операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, сварщики, наладчики, электромонтеры. "Оборонный щит страны создается руками тех специалистов, которых мы выпускаем", — не без гордости заметил Валерий Климов.

Выпускники СТАПМ сегодня осваивают классические рабочие и новые современные профессии. Техникум первым в регионе получил лицензию на обучение внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов. А на будущий учебный год запланировано увеличение выпуска по программе профессионалитета до 30%.

Более тысячи молодых специалистов приходят каждый год на предприятия, и обучить такое количество было бы просто нереально, если бы в техникуме не была отработана система наставничества. Эти традиции закладывались еще в военные сороковые, когда на станции Безымянка к станкам были вынуждены ставить детей, которые учились под руководством опытных мастеров, рассказывает Анна Губарь.

Сейчас в техникуме существует четыре направления наставничества: педагог — педагог, педагог — студент, мастер на производстве — студент и студент-студент. Принцип простой: умеешь сам — научи другого.

"Для нас важны все направления, — объясняет руководитель. — Укрепить педагогический состав, передать навыки от студентов старших курсов младшим, ну и, конечно, система дуального обучения, когда к выпускнику на производстве подключается персональный мастер-наставник. Благодаря такой системной организации наше образовательное учреждение может выпускать поток квалифицированных кадров для оборонных предприятий".