Мастера производственного обучения помогают осваивать профессии

Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова (СТАПМ) готовится отметить юбилей — 70 лет со дня создания. Тысячи его выпускников ковали трудовую славу куйбышевской оборонки. Значительную роль в деле подготовки квалифицированных кадров играет институт наставничества.
Открывая форум, посвященный Году педагога и наставника, который состоялся 23 марта, директор техникума Валерий Климов, обращаясь к коллегам, сказал, что перед профессиональным образованием президент России поставил большую и ответственную задачу — за пять лет подготовить 1 миллион квалифицированных специалистов рабочих профессий. Для того чтобы ее решить, нужны опытные наставники.
"Наставничество — универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве, — считает заместитель директора по организационной работе СТАПМ Анна Губарь. — А при освоении рабочей профессии без опытных наставников молодым людям и вовсе не обойтись".
Техникум накопил бесценный опыт подготовки специалистов, которыми готов поделиться с коллегами. Именно поэтому его руководство вышло с инициативой провести стартовое мероприятие года в стенах СТАПМ, чтобы "задать тон", познакомить с достижениями, показать, где и как готовят кадры для оборонных предприятий страны. В работе форума приняли участие представители более 50 образовательных учреждений Самары и области.
"Наставником может быть любой человек, передающий знания, — уверена Анна Губарь. — Даже студент, например, который обучает ветеранов РКЦ "Прогресс" финансовой и компьютерной грамотности. На предприятии — это мастер, который стоит у станка и учит студента вытачивать детали. Могут быть наставники и в педагогике, ведь трудности есть даже у корифеев".
Экономике страны для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности в условиях вызовов нужны хорошо подготовленные кадры. Профессии, которым обучают в техникуме, сегодня как никогда актуальны: операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, сварщики, наладчики, электромонтеры. "Оборонный щит страны создается руками тех специалистов, которых мы выпускаем", — не без гордости заметил Валерий Климов.
Выпускники СТАПМ сегодня осваивают классические рабочие и новые современные профессии. Техникум первым в регионе получил лицензию на обучение внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов. А на будущий учебный год запланировано увеличение выпуска по программе профессионалитета до 30%.
Более тысячи молодых специалистов приходят каждый год на предприятия, и обучить такое количество было бы просто нереально, если бы в техникуме не была отработана система наставничества. Эти традиции закладывались еще в военные сороковые, когда на станции Безымянка к станкам были вынуждены ставить детей, которые учились под руководством опытных мастеров, рассказывает Анна Губарь.
Сейчас в техникуме существует четыре направления наставничества: педагог — педагог, педагог — студент, мастер на производстве — студент и студент-студент. Принцип простой: умеешь сам — научи другого.
"Для нас важны все направления, — объясняет руководитель. — Укрепить педагогический состав, передать навыки от студентов старших курсов младшим, ну и, конечно, система дуального обучения, когда к выпускнику на производстве подключается персональный мастер-наставник. Благодаря такой системной организации наше образовательное учреждение может выпускать поток квалифицированных кадров для оборонных предприятий".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.