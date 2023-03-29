В Самаре прошел форум педагогов и наставников профобразования

"Наставничество: ресурс адаптации и развития" — под таким названием 23 и 24 марта 2023 года в Самаре прошел форум педагогов государственных образовательных учреждений, приуроченный к Году педагога и наставника.

В форуме приняли участие 110 представителей различных образовательных учреждений: среднего профессионального образования, государственных общеобразовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных организаций.

На базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова" 23 марта прошло пленарное заседание. На следующий день на четырёх площадках прошли мастер-классы и круглые столы. Участников форума поприветствовали В. И. Халаева, руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области, В. Ф. Климов, директор ГБПОУ "СТАПМ им. Д. И. Козлова", С. В. Пронин, начальник отдела подготовки кадров АО "РКЦ Прогресс", И. В. Стрелковская, заместитель главы Промышленного района Самары.