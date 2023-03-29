ТОАЗ провел химический семинар для тольяттинских школьников

Во Дворце культуры "Тольяттиазот" состоялся выездной практико-ориентированный семинар для школьников г. о. Тольятти "Город большой химии". Мероприятие организовано в рамках программы взаимодействия ПАО "ТОАЗ" с населением в части информирования о производственной деятельности предприятия и повышения заинтересованности молодого поколения в профильном техническом образовании.

В семинаре приняли участие десятиклассники пяти образовательных учреждений города: школ №№ 41, 80, лицея № 60, гимназии № 35 и кадетской школы № 55. Программа включала в себя лекцию по экологическому воспитанию, интеллектуальный квиз, краеведческое лото и химическое шоу.

С основными принципами раздельного сбора мусора и утилизации бытовых отходов учащихся познакомил руководитель общественной организации "Экокультура и технологии" эколог Сергей Денисов. Старшеклассники смогли проверить себя на предмет обращения с лекарствами с истекшим сроком годности и утилизации отработавших батареек и лампочек.

Блеснуть эрудицией в области химии, экологии и истории предлагалось в интеллектуальном квизе: увлекательные тесты, химические ребусы, музыкальная викторина потребовали от участников четких знаний школьной программы, смекалки и логики.

В рамках семинара впервые была опробована уникальная настольная игра "Весь Тольятти". Краеведческое лото является частью музейного проекта "Краеведческие сюжеты", который в свое время стал победителем конкурса "Химия добра" от Тольяттиазота. Дополнительные баллы команды могли получить, правильно ответив на вопросы ведущего химического шоу.

Оценивало этапы интеллектуальной игры авторитетное жюри из специалистов ТОАЗа и преподавателя химико-технологического колледжа. 1-е место заняла команда "Азот35" из гимназии № 35, второе — "Астра" из школы № 41 и третье место — команда "Фенол" из лицея № 60.

Ирина Филатова, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

— Мы решили рассказать о сложных производственных процессах одного из крупнейших мировых производителей аммиака и карбамида, химических реакциях и собственно об истории города большой химии через игру. Как показывает практика, детям гораздо легче и интереснее усваивать новую информацию в игровой форме, поэтому мы пригласили учащихся наших подшефных школ опробовать необычный формат взаимодействия. При положительном отклике мы планируем распространить этот опыт на все школы Комсомольского района, а также на студентов профильных сузов и вузов города.