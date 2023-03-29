В Самаре пройдет культурно-исторический лекторий для молодежи

"Устремленные в будущее. Диалог поколений" — такое название носит культурно-просветительский проект для молодежи Самары и Самарской области, который проходит в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е. М. Примакова в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С. П. Королёва.

Встречи с интересными людьми, лекции, фильмы, публичные чтения — все мероприятия этого проекта направлены на единение и сплоченность молодежи, вступающей во взрослую жизнь. Такую цель поставили перед собой организаторы: Клуб почетных граждан Самарской области и Поволжский историко-культурный фонд при поддержке правительства региона.

"Лозунг "В единстве — наша сила" наиболее полно отражает идею этого проекта. Его задача — проведение диалога с молодыми людьми на такие важные темы, как патриотизм, любовь к Родине, уважение к отечественной культуре и истории, — говорит доктор филологических наук, профессор Самарского университета Михаил Перепелкин. — Разговаривая об истории, мы приближаем будущее, но идем в него не как в темный лес, а с уверенностью. Так мне видится смысл сегодняшнего замечательного события".

На встрече, состоявшейся 27 марта, выступил известный ученый, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории Самарского университета им. Королёва, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов.

В аудитории прошел честный разговор по душам: о важности выработки своей позиции по насущным вопросам, месте ученого в современном мире и о том, что можно считать успехом в жизни. Послушать и посмотреть фильм про любимого профессора пришли студенты вуза и его взрослые ученики, которые сами давно защитили свои докторские диссертации и занимаются преподавательской работой.

Документальный фильм "Смотреть в будущее", посвященный Петру Кабытову, рассказал зрителям об интересной, насыщенной событиями жизни главного героя — о его достижениях, о пути в науке и общественной жизни. Слово предоставили и его коллегам, ученикам, и супруге, а также другим известным людям Самарской губернии.

Михаил Перепелкин уверен, что далеко не все жители города, особенно представители молодого поколения, знают, кому они обязаны тем, что они самарцы, а не куйбышевцы: "Благодарить надо в первую очередь Петра Серафимовича, который в свое время собрал команду единомышленников и приложил массу усилий, чтобы вернуть городу родное имя".

Петр Кабытов поделился своими впечатлениями от первого приезда в Куйбышев в 1977 году, когда на площади около аэровокзала он увидел вывеску с названием города на английском языке. "И у меня возникло состояние паники, — признается ученый. — Я не мог воспринять это название, особенно на английском".

Внимательно изучив местные архивные документы за прошлый и позапрошлый века, Петр Кабытов пришел к выводу, что у Самары и до Куйбышева была своя достаточно богатая и насыщенная событиями жизнь.

"Петр Серафимович — настоящий историк, — говорит председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН, профессор, президент Самарского университета им. Королёва, почетный гражданин Самарской области Виктор Сойфер. — И он хорошо понимал, что возвращение исторического имени — это не просто смена вывески, а возвращение к истокам".

За возвращение городу исторического названия отдали свои голоса более 70 тыс. жителей. Организаторы собрали несколько мешков с "живыми" подписями, стоя на ул. Ленинградской в историческом центре. Петр Кабытов хорошо помнит тот день и охватившие его эмоции, когда пришло известие о том, что президент страны подписал указ о переименовании Куйбышева в Самару.

Рассказал ученый и о своих первых шагах в науке — уже с самой первой встречи с заведующим кафедрой, состоявшейся в далеком 1972 году, ему пришлось доказывать, что в Самаре еще не все изучено и "может быть, для меня найдется дело". На самом деле и сегодня историческое пространство Самары и Самарской области настолько велико, что любой начинающий историк имеет шанс вырасти в известного ученого, уверен Петр Кабытов.

"Я — "ловец человеков", — говорит он о себе. — Студентам я задаю вопрос: вы бухгалтер или поэт? И в зависимости от ответа я даю тему беседы. Если он бухгалтер и любит статистику, то он занимается социально-экономической проблематикой. Если он поэт, то тогда он может заниматься всем, чем угодно".

"Все, что сегодня показали — это заслуга не моя, а этих замечательных людей. Кафедра создавалась из аспирантов МГУ. И затем в нее вошли выпускники нашего университета. Это блестящие историки. Я назову Эдуарда Львовича Дубмана. Это первый выпускник нашего исторического факультета. Сейчас это доктор наук, один из ведущих специалистов по истории России XVI–XVIII веков", — представил своего коллегу Петр Кабытов.

Супруга ученого, тоже доктор исторических наук, профессор Надежда Кабытова уверена, что ее мужу всю жизнь помогает одно определяющее качество: раньше думай о Родине, а потом — о себе. Второй основополагающий принцип: учитель — воспитай ученика. "И он воспитал таких учеников. Мы все у него учились, учимся и будем учиться. А он — у нас", — заключает Надежда Кабытова.

"Недавно Петр Кабытов стал почетным гражданином Самарской области, и мы решили снять о нем этот фильм, чтобы люди, которые его знают, его ученики, коллеги и единомышленники рассказали нам, как они понимают, что такое космос — космос по имени Петр Серафимович Кабытов", — сказал Михаил Перепелкин.