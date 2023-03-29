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Происшествия

Жители Самарской области за 10 дней 190 раз сообщили, где "торгуют смертью"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области отчиталось о результатах первого этапа акции "Сообщи, где торгуют смертью", которая прошла с 13 по 24 марта.

За это время в органы внутренних дел поступило 190 обращений от жителей региона, из них 162 — об обороте наркотиков.

В итоге полицейские выявили 10 преступлений и возбудили уголовные дела. Было изъято более 491 г запрещенных веществ.

Также за время акции правоохранители проверили более 950 мест массового пребывания молодежи и зафиксировали 667 административных правонарушений, в том числе 62 факта употребления наркотиков.

Кроме того, полицейские нашли 25 сайтов, распространявших материалы о наркотиках. Сейчас эти ресурсы уже заблокировали.

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