Жители Самарской области за 10 дней 190 раз сообщили, где "торгуют смертью"

ГУ МВД России по Самарской области отчиталось о результатах первого этапа акции "Сообщи, где торгуют смертью", которая прошла с 13 по 24 марта.

За это время в органы внутренних дел поступило 190 обращений от жителей региона, из них 162 — об обороте наркотиков.

В итоге полицейские выявили 10 преступлений и возбудили уголовные дела. Было изъято более 491 г запрещенных веществ.

Также за время акции правоохранители проверили более 950 мест массового пребывания молодежи и зафиксировали 667 административных правонарушений, в том числе 62 факта употребления наркотиков.

Кроме того, полицейские нашли 25 сайтов, распространявших материалы о наркотиках. Сейчас эти ресурсы уже заблокировали.