В соцсетях появилось видео со сценой конфликта кондуктора и пассажира в самарском трамвае

Во вторник, 28 марта, в соцсетях появился видеоролик, подписанный: "кондуктор 22 трамвая избил пассажира". На нем запечатлен конфликт между мужчиной в оранжевом жилете и пассажиром, произошедший в самарском трамвае.

Как начался конфликт, неизвестно. Ролик же начинается с потасовки, из которой кондуктор отступает назад и вытирает нос. В вагоне раздаются осуждающие кондуктора крики, целиком состоящие из нецензурных выражений. На вопрос из салона: "Ты что? Больной что ли?", кондуктор отвечает: "А чего он руку поднимает, это хорошо? Кто руку первым поднял? Он же…"

Когда второй участник конфликта — пассажир поворачивается в сторону камеры, на его лице видна кровь. Он просит снимать происходящее.

Чем закончился конфликт, тоже неясно. На видео этого нет.

Истории с потасовкой в трамвае дадут юридическую оценку. Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области подтвердила, что инцидент произошел 28 марта в трамвае 22 маршрута. Также ведомство сообщает, что в полицию обратился 46-летний кондуктор, ведется проверка. Полицейские устанавливают личности других участников конфликта и свидетелей.