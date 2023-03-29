В Самаре прошла первая тренировка по каратэ для волонтерок

Открытые тренировки по самообороне и единоборствам для девушек-волонтеров проходят по инициативе актива партпроекта "Детский спорт" в Самарской области.
Первую тренировку по киокушинкай-каратэ для студенток самарских вузов и прекрасной половины "Молодой гвардии Единой России" организовали и провели координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер и член общественного совета партпроекта, президент Клуба боевых искусств "Сатори" Павел Шор.
Разминка, базовые техники и отработка приемов - это пока лишь небольшая часть тренировочного процесса, но боевые девчонки уже вошли во вкус.
"Каратэ - очень интересный вид спорта. Спасибо за организацию такой тренировки, и интересно, и полезно!", - поделилась впечатлениями волонтер Анна Васильева.
"В конце февраля при поддержке министерства спорта Самарской области мы провели открытую тренировку для активистов "Молодой Гвардии Единой России". К моему удивлению, в тот раз пригласили на нее только ребят. Поэтому совместно с руководством МГЕР и федерацией Киокусинкай-каратэ решили специально для прекрасной половины сделать еще одну такую же тренировку. За пару часов совместной физической активности мы подарили друг другу хорошее настроение и прекрасное общение, а желание тренироваться в дальнейшем - лучший показатель достигнутого результата", - уверен координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер.
Отметим, что молодогвардейцы Самарской области продолжают организацию открытых тренировок для молодежи. Девушки высказали желание продолжить занятия, в планах у волонтеров - тренировка по женской безопасности и самообороне, помогающая в различных экстремальных ситуациях.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!