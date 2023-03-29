16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошла первая тренировка по каратэ для волонтерок "Единая Россия" зарегистрировала более 12 тыс. площадок для написания юбилейного "Диктанта Победы" В Самарской области организовали телемост между областным кардиоцентром и ЦРБ Большечерниговского района В Самарской области для проведения "Диктанта Победы" зарегистрировано 255 площадок "Единая Россия" и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций

Партии Власть и политика

В Самаре прошла первая тренировка по каратэ для волонтерок

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Открытые тренировки по самообороне и единоборствам для девушек-волонтеров проходят по инициативе актива партпроекта "Детский спорт" в Самарской области.

Первую тренировку по киокушинкай-каратэ для студенток самарских вузов и прекрасной половины "Молодой гвардии Единой России" организовали и провели координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер и член общественного совета партпроекта, президент Клуба боевых искусств "Сатори" Павел Шор.

Разминка, базовые техники и отработка приемов - это пока лишь небольшая часть тренировочного процесса, но боевые девчонки уже вошли во вкус.

"Каратэ - очень интересный вид спорта. Спасибо за организацию такой тренировки, и интересно, и полезно!", - поделилась впечатлениями волонтер Анна Васильева.

"В конце февраля при поддержке министерства спорта Самарской области мы провели открытую тренировку для активистов "Молодой Гвардии Единой России". К моему удивлению, в тот раз пригласили на нее только ребят. Поэтому совместно с руководством МГЕР и федерацией Киокусинкай-каратэ решили специально для прекрасной половины сделать еще одну такую же тренировку. За пару часов совместной физической активности мы подарили друг другу хорошее настроение и прекрасное общение, а желание тренироваться в дальнейшем - лучший показатель достигнутого результата", - уверен  координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер.

Отметим, что молодогвардейцы Самарской области продолжают организацию открытых тренировок для молодежи. Девушки высказали желание продолжить занятия, в планах у волонтеров - тренировка по женской безопасности и самообороне, помогающая в различных экстремальных ситуациях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2