С начала недели в Самарской области уже 20 раз горела сухая трава

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области с начала недели из-за пала сухой травы произошло 20 пожаров на общей площади менее 1 га, а всего с начала 2023 г. зарегистрировали 51 пожар на общей площади 1,2981 га.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области