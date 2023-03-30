На судне "Шлюзовой-145" в грузовом порту Самары загорелся водонагреватель

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В четверг, 29 марта, около 23:40, на барже "Шлюзовой 145", пришвартованной в грузовом порту Самары, произошло воспламенение электроприбора - водонагревателя. Экипаж покинул судно. Возгорание ликвидировано в 0:00 30 марта. Об этом с места происшествия рассказал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко.

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура