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Сызранский НПЗ ввел в эксплуатацию современную автоматизированную систему измерения нефтепродуктов

СЫЗРАНЬ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря автоматизации учетных операций оформление отгрузочной документации на нефтепродукты Сызранского НПЗ теперь проходит в два раза быстрее.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Сызранский НПЗ модернизировал автоматизированную систему измерения количества и качества нефтепродуктов (СИКНП) пропускной способностью 380 тонн в час. Ключевые показатели дизельного топлива (масса, плотность, давление и температура) теперь определяются в онлайн-режиме, при этом погрешность измерений при проведении товарно-коммерческих операций снизилась до 0,25%.

СИКНП состоит из нескольких модулей: измерительного блока, узлов регулирования расхода и давления, блоков обработки информации и передачи данных. Для повышения экологических характеристик объекта — закрытый дренажный контур и система распределения электроэнергии.

Испытания оборудования проводились совместно со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института расходометрии (ВНИИР) и подтвердили надежность систем контроля и учета. Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений подтвердил полное соответствие системы учета отгрузки топлива требованиям нормативных документов РФ и внес ее в свой реестр.

Реализация проектов по автоматизации производственных процессов на Сызранском НПЗ осуществляется в соответствии со стратегией "Роснефть-2030", одним из элементов которой является развитие технологического потенциала. Компания уделяет особое внимание использованию современных цифровых подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности. Ранее на СНПЗ были внедрены автоматизированная система расчета материального баланса, система контроля герметичности трубопроводов, система усовершенствованного управления технологическим процессом на установке первичной переработки нефти, технология оптимизационного смешения нефтепродуктов.

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