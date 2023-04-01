В Самарской области после дождей и ветра станет тепло, до +18 °C

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В предстоящие выходные дни погода в Самарской области будет существенно меняться. В первую половину периода пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя с усилением юго-западного ветра. Затем, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся и небо прояснится. Температура воздуха в дневные часы будет повышаться до 10-15°C, сообщает Приволжское УГМС.