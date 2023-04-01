В Самарской области после дождей и ветра станет тепло, до +18 °C

В предстоящие выходные дни погода в Самарской области будет существенно меняться. В первую половину периода пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя с усилением юго-западного ветра. Затем, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся и небо прояснится. Температура воздуха в дневные часы будет повышаться до 10-15°C, сообщает Приволжское УГМС.
В субботу, 1 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, 6...11 м/с. Местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха +7...+12 °C.
В воскресенье, 2 апреля, ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха +10...+15 °C.
В понедельник, 3 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха 0...+5 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха +10...+15 °C.
Во вторник, 4 апреля, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха 0...+5 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +13...+18 °C.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.