"Ласточка" вновь не выйдет на маршрут в Самарской области

В выходные, 1 и 2 апреля, "Ласточка" будет заменена на состав ЭД-4М в связи с производственной необходимостью.
В субботу, 1 апреля:
электропоезд № 7141 сообщением Самара (отпр. 07.10) - Сызрань (приб. 08.57);
электропоезд № 7142 сообщением Сызрань (отпр.09.22) - Самара (приб.11.13);
электропоезд № 7145 сообщением Самара (отпр.18.32) - Сызрань (приб.20.13).
В воскресенье, 2 апреля:
электропоезд № 7142 сообщением Сызрань (отпр.09.22) - Самара (приб.11.13);
электропоезд № 7143 сообщением Самара (отпр.16.08) - Сызрань (приб.17.46);
электропоезд № 7144 сообщением Сызрань (отпр.18.07) - Самара (приб.19.53).
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Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.