Из-за замены рельсов изменится расписание электричек на участке Чапаевск - Самара

В связи с проведением работ по сплошной замене рельсов на четном пути перегона Чапаевск — Томылово 3, 4, 7, 10, 11, 14 апреля вносятся изменения в расписание движения пригородного поезда № 7560 сообщением Безенчук-Самара.
Поезд на участке Чапаевск — Самара проследует по измененному расписанию: Безенчук (отпр.17.58 –Чапаевск (18.19-18.26) — Самара (приб.19.19).
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С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.