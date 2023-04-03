Владельцев дачных участков предупредили о пожарной безопасности

Главное управление МЧС России по Самарской области в преддверии массовых выездов на дачи рекомендует владельцам садовых участков следить за соблюдением пожарной безопасности.
С первых же теплых дней граждане начинают наводить порядок на придомовых территориях, где сжигают мусор и сухую траву, создавая порой пожароопасные ситуации. На протяжении ряда лет палы - основная причина природных пожаров.
Нельзя забывать, что огонь от горящего мусора и травы может перекинуться на дома, сараи, бани и прочие надворные постройки.
В целях обеспечения пожарной безопасности в частных жилых домах и дачных кооперативах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м. Сжигая мусор, необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом;
- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не сможете быстро ликвидировать загорание;
- не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это препятствует проезду пожарной техники.
В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).
- Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.
- Если справится с огнем не удается сразу сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону "01" или "101", точно назвав адрес места происшествия.
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