Владельцев дачных участков предупредили о пожарной безопасности

Главное управление МЧС России по Самарской области в преддверии массовых выездов на дачи рекомендует владельцам садовых участков следить за соблюдением пожарной безопасности.

С первых же теплых дней граждане начинают наводить порядок на придомовых территориях, где сжигают мусор и сухую траву, создавая порой пожароопасные ситуации. На протяжении ряда лет палы - основная причина природных пожаров.

Нельзя забывать, что огонь от горящего мусора и травы может перекинуться на дома, сараи, бани и прочие надворные постройки.

В целях обеспечения пожарной безопасности в частных жилых домах и дачных кооперативах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м. Сжигая мусор, необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не сможете быстро ликвидировать загорание;

- не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это препятствует проезду пожарной техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

- Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.

- Если справится с огнем не удается сразу сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону "01" или "101", точно назвав адрес места происшествия.