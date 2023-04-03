16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдет "Хаски Трип" В СамГУПС идет распределение выпускников 2023 года В Самаре прошел первый "средник" в рамках месячника по благоустройству Жителей Куйбышевского района просят сократить пользование канализацией из-за ремонта коллектора В весенний призыв служить в армию отправятся 3,5 тыс. самарцев

Общество

Владельцев дачных участков предупредили о пожарной безопасности

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 155
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главное управление МЧС России по Самарской области в преддверии массовых выездов на дачи рекомендует владельцам садовых участков следить за соблюдением пожарной безопасности.

С первых же теплых дней граждане начинают наводить порядок на придомовых территориях, где сжигают мусор и сухую траву, создавая порой пожароопасные ситуации. На протяжении ряда лет палы - основная причина природных пожаров.

Нельзя забывать, что огонь от горящего мусора и травы может перекинуться на дома, сараи, бани и прочие надворные постройки.

В целях обеспечения пожарной безопасности в частных жилых домах и дачных кооперативах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м. Сжигая мусор, необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не сможете быстро ликвидировать загорание;

- не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это препятствует проезду пожарной техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

- Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.

- Если справится с огнем не удается сразу сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону "01" или "101", точно назвав адрес места происшествия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30