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Общество

В Самарской области начал действовать особый противопожарный режим

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 апреля в Самаре начал действовать особый противопожарный режим.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Это означает, что до 31 октября в городе нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных мест, сжигать мусор, сухую растительность и отходы, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках. Также запрещен запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности будет ограничен въезд транспорта и пребывание людей в лесах, а также будет запрещено разводить огонь на территории лесных участков и участков, непосредственно примыкающих к лесам.

Также с 1 апреля начал действовать противопожарный режим на территории всего региона. Он продлится до 20 апреля.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц - от 60 тыс. до 90 тыс. рублей; на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога и эти деяния причинили значительный ущерб и крупный ущерб, то в соответствии со статьей 261 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа от 300 тыс. рублей и до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Для оперативного реагирования служб лесной охраны о возникающих природных пожарах, а также о нарушениях лесного законодательства просим сообщать по телефону горячей линии региональной диспетчерской службы лесной охраны Самарской области (8-846) 231-00-63 (круглосуточно).

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