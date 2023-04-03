Подать заявление на оформление Карты жителя Самарской области теперь можно в МФЦ

С 1 апреля подать заявление на оформление Карты жителя Самарской области можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Для подачи заявления потребуются три документа: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Фотографию бесплатно можно сделать непосредственно в офисе МФЦ при подаче заявления. Средний срок изготовления Карты жителя - не более 14 дней. Как только она поступит в отделение банка, заявитель получит смс-уведомление о ее готовности и сможет забрать карту в удобное для себя время.

Карта жителя Самарской области - это удобный инструмент, объединяющий несколько электронных сервисов. С помощью карты можно оплачивать товары и услуги или проводить банковские операции, получать социальные выплаты, оплачивать проезд в общественном транспорте (с помощью транспортного приложения).

Карта может стать копилкой для бонусов и кешбэка (возврат части от потраченной суммы). С ее помощью можно получать скидки от партнеров проекта, а также участвовать в их программах лояльности. Функционал Карты позволяет использовать ее как электронный пропуск в высшие учебные заведения и в качестве аналога полиса обязательного медицинского страхования.

Карту жителя можно использовать и как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал card.samregion.ru. Там же можно узнавать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. С конца прошлого года с помощью Карты жителя стало возможно открывать двери, оборудованные "умным" домофоном, а один из федеральных сотовых операторов даже предложил держателям Карты жителя специальный тариф для телефона.

На сегодняшний день у проекта "Карта жителя Самарской области" уже около 200 партнеров. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия.

Выпускается и обслуживается карта бесплатно, получить ее могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов).

Напомним, оформить Карту жителя помимо МФЦ можно также в банках–партнерах проекта - ВТБ и "Солидарность", либо оставить онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru или в мобильном приложении (скачать его можно в Rustore, Rumarket, Nashstore, Appstore), с помощью которого можно, например, записаться на прием в различные государственные и муниципальные органы.

Эмиссия Карт жителя Самарской области стартовала в июне 2021 года. По данным на конец марта, "универсальный пластик" уже оформили более 70 тыс. человек.

"Мы старались на одном пластике реализовать большое количество сервисов, при этом развитие проекта продолжается. Прием заявлений на оформление Карты жителя Самарской области в МФЦ - это новый шаг в создании цифровой инфраструктуры, объединяющей наиболее востребованные функции. Это еще и расширение географии участников проекта, поскольку офисы МФЦ есть в каждом районе губернии, фактически в шаговой доступности. Также сегодня активными темпами идет процесс замены социальной транспортной карты, которая выпускалась министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, на Карту жителя. Делается это совершенно бесплатно. Мы планируем, что процесс замены социальных "сезонок" на Карту жителя завершится в течение 2023 года", - рассказал заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

"Еще один способ подачи заявления на выпуск Карты жителя через МФЦ - безусловный плюс, особенно для жителей отдаленных территорий области. Это особенно важно в рамках процесса замены соцкарт на Карты жителя. Мы призываем льготников не откладывать перевыпуск карт, и начать пользоваться всеми преимуществами Карты жителя, в том числе получать скидки на товары и услуги в преддверии дачного сезона", - прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

"МФЦ создано с целью оказания общественно значимых государственных, муниципальных и иных услуг гражданам в формате "одного окна". Везде, где нужно много и сосредоточенно работать с большими объемами данных, наши специалисты проявляют большую трудоспособность. Поэтому коллектив МФЦ всегда участвует в организации важных областных проектов. Сотрудники МФЦ проконсультируют и окажут необходимую поддержку при подаче заявления на оформление Карты жителя Самарской области, разъяснят особенности получения услуги" - прокомментировал директор Уполномоченного МФЦ Самарской области Павел Синев.

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта "Карта жителя Самарской области" можно узнавать в социальной сети ВКонтакте: @card.samregion и в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so, @цифра_63.