В Самаре обсудили вопросы обеспечения дорожной безопасности

В Самаре состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где обсудили вопросы, касающиеся обеспечения дорожной безопасности на территории региона.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Юрий Некрасов рассказал о состоянии аварийности в губернии и мерах по снижению смертности в результате ДТП, перспективах выполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Кроме того, на заседании комиссии обсудили готовность владельцев автомобильных дорог к их ремонту, снижение на них количества дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий и ликвидацию мест концентрации ДТП, сформированных по итогам 2022 года.

Не остался без внимания вопрос по проведению мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. в том числе с участием центров по его профилактике.



