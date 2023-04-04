В Самаре обсудили вопросы обеспечения дорожной безопасности

В Самаре состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где обсудили вопросы, касающиеся обеспечения дорожной безопасности на территории региона.
Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Юрий Некрасов рассказал о состоянии аварийности в губернии и мерах по снижению смертности в результате ДТП, перспективах выполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Кроме того, на заседании комиссии обсудили готовность владельцев автомобильных дорог к их ремонту, снижение на них количества дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий и ликвидацию мест концентрации ДТП, сформированных по итогам 2022 года.
Не остался без внимания вопрос по проведению мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. в том числе с участием центров по его профилактике.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.