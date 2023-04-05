Денис Бокурадзе прочитает в СОУНБ текст "Тотального диктанта-2023"

В субботу, 8 апреля, Самара присоединится к всероссийской акции и примет участие в "Тотальном диктанте". Чтецом в Самарской областной научной библиотеке станет режиссер, педагог, худрук театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе.
Традиционно Самарская областная универсальная научная библиотека организовывает площадку просветительской акции. СОУНБ сможет принять не более 50-ти участников диктанта, которые успеют зарегистрироваться по ссылке. С собой на диктант участникам акции нужно принести паспорт.
Автором "Тотального диктанта — 2023" стал писатель, журналист, номинант премий "Большая книга", "Национальный бестселлер" и "НОС" Василий Авченко. Он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Более подробная информация о других самарских площадках, на которых можно будет написать диктант, — здесь.
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