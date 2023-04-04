Расписание перевозок на садово-дачные массивы в Самаре

В апреле и октябре перевозки на садово-дачные массивы и перевозки граждан в период религиозных праздников будут организованы два раза в неделю: суббота и воскресенье. С мая по сентябрь — четыре раза в неделю: среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, перевозки совершаются во все нерабочие праздничные дни, за исключением 16, 23, 25 апреля, 9 мая, 3 июня.
Напомним, начало работы "дачных" маршрутов — с 15 апреля. Стоимость поездки по сравнению с 2022 годом не изменилась.
Перевозки на кладбища в дни религиозных праздников и дни поминовения будут продлены на час — до 16:00.
Интервалы движения от Автостанции "Аврора":
63э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное" 2-5 мин;
129э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное" 3-6 мин.
На остальных маршрутах:
4к "п. Управленческий — кладбище "Лесное" — 17-36 мин;
27к "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское" — 8-14 мин;
36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное" 27-56 мин;
36ю "кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное" 42-55 мин;
67к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное" 22-40 мин;
77д "Хлебная площадь — кладбище "Южное" 26-39 мин.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.