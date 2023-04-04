16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдет "Хаски Трип" В СамГУПС идет распределение выпускников 2023 года В Самаре прошел первый "средник" в рамках месячника по благоустройству Жителей Куйбышевского района просят сократить пользование канализацией из-за ремонта коллектора В весенний призыв служить в армию отправятся 3,5 тыс. самарцев

Общество

Расписание перевозок на садово-дачные массивы в Самаре

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 139
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В апреле и октябре перевозки на садово-дачные массивы и перевозки граждан в период религиозных праздников будут организованы два раза в неделю: суббота и воскресенье. С мая по сентябрь — четыре раза в неделю: среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, перевозки совершаются во все нерабочие праздничные дни, за исключением 16, 23, 25 апреля, 9 мая, 3 июня.

Напомним, начало работы "дачных" маршрутов — с 15 апреля. Стоимость поездки по сравнению с 2022 годом не изменилась.

Перевозки на кладбища в дни религиозных праздников и дни поминовения будут продлены на час — до 16:00.

Интервалы движения от Автостанции "Аврора":
63э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное" 2-5 мин;
129э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное" 3-6 мин.

На остальных маршрутах:
4к "п. Управленческий — кладбище "Лесное" — 17-36 мин;
27к "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское" — 8-14 мин;
36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное" 27-56 мин;
36ю "кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное" 42-55 мин;
67к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное" 22-40 мин;
77д "Хлебная площадь — кладбище "Южное" 26-39 мин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30