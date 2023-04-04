Расписание перевозок на садово-дачные массивы в Самаре

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В апреле и октябре перевозки на садово-дачные массивы и перевозки граждан в период религиозных праздников будут организованы два раза в неделю: суббота и воскресенье. С мая по сентябрь — четыре раза в неделю: среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, перевозки совершаются во все нерабочие праздничные дни, за исключением 16, 23, 25 апреля, 9 мая, 3 июня.