Счетная палата выявила нарушения в деятельности "Регионального исследовательского центра"

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Регионального исследовательского центра" за 2021–2023 гг. счетная палата Самарской области выявила ряд нарушений.

"В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения при начислении

заработной платы, нарушения требований к проведению предрейсовых медицинских осмотров

водителя, а также трудового законодательства при направлении сотрудника в командировку", —

отмечается в сообщении.

Отчет о результатах проверки направлен губернатору Самарской области, в губдуму,

представление направлено в автономное учреждение дополнительного профессионального

образования Самарской области "Региональный исследовательский центр".