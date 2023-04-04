Счетная палата выявила нарушения в деятельности "Регионального исследовательского центра"

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Регионального исследовательского центра" за 2021–2023 гг. счетная палата Самарской области выявила ряд нарушений.
"В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения при начислении
заработной платы, нарушения требований к проведению предрейсовых медицинских осмотров
водителя, а также трудового законодательства при направлении сотрудника в командировку", —
отмечается в сообщении.
Отчет о результатах проверки направлен губернатору Самарской области, в губдуму,
представление направлено в автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Самарской области "Региональный исследовательский центр".
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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