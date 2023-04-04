Самарские синоптики спрогнозировали сухую и теплую погоду на ближайшие дни

Специалисты Приволжского УГМС рассказали, что до конца рабочей недели в Самарской области будет тепло и сухо.

"В большинстве дней рабочей недели под влиянием поля повышенного атмосферного давления

сохранится преимущественно сухая и теплая погода с максимальными температурами воздуха до

18-19°, — отмечается в сообщении. — Лишь в конце периода со сменой направления ветра на

северное и северо-восточное произойдет понижение температурного режима".

Во вторник, 4 апреля, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +16…+18 °C.

5 апреля в регионе прогнозируется неустойчивый слабый ветер, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха +1…+6 °C, днем +14…+19 °C.

В четверг, 6 числа, — по-прежнему без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 2…7 м/с. Ночная температура воздуха +1…+6 °C, днем +11…+16 °C.

7 апреля прогнозируется северо-восточный ветер, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +9…+14 °C.