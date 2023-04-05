Выпускников Самарской области приглашают на отборочные онлайн-консультации в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС объявляют о запуске отборочных онлайн-консультаций для абитуриентов Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МТС.
20 и 21 апреля на цифровой платформе Webinar пройдет встреча старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой с поступающими, самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. Для юных актеров из Самарской области Николаева проведет творческую онлайн-встречу, в рамках которой расскажет, как выбирать репертуар и готовиться к экзаменам; познакомит с мастерами, набирающими курсы в ГИТИС в этом году, и ответит на вопросы начинающих артистов. По результатам персональных онлайн-консультаций преподаватель выберет лучших абитуриентов, которые будут рекомендованы к дальнейшим этапам на вступительных испытаниях в известный театральный вуз.
К участию приглашаются старшеклассники и выпускники школ, которые хотят поступить в театральный вуз. Регистрация на онлайн-встречу уже стартовала. Каждый участник после регистрации получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.
"С историей Самарской области связаны имена многих известных актеров и деятелей искусства. И сегодня в регионе много молодых талантливых ребят, которым цифровые инструменты МТС помогут приблизить свою мечту о сцене. В прошлом году по итогам онлайн-консультаций трое ребят из Самарской области были рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа в Москве. Уверен, что и в этом году цифровой формат поможет найти новые таланты. Желаю всем участникам удачи", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Рекомендации для поступающих абитуриентов
Желающим принять участие в отборочных консультациях нужно подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно будет оцениваться музыкальность, чувство ритма и пластичность — абитуриентам могут предложить спеть песню и исполнить какой-либо танец.
Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.