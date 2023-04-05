Выпускников Самарской области приглашают на отборочные онлайн-консультации в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС объявляют о запуске отборочных онлайн-консультаций для абитуриентов Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

20 и 21 апреля на цифровой платформе Webinar пройдет встреча старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерины Николаевой с поступающими, самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС. Для юных актеров из Самарской области Николаева проведет творческую онлайн-встречу, в рамках которой расскажет, как выбирать репертуар и готовиться к экзаменам; познакомит с мастерами, набирающими курсы в ГИТИС в этом году, и ответит на вопросы начинающих артистов. По результатам персональных онлайн-консультаций преподаватель выберет лучших абитуриентов, которые будут рекомендованы к дальнейшим этапам на вступительных испытаниях в известный театральный вуз.

К участию приглашаются старшеклассники и выпускники школ, которые хотят поступить в театральный вуз. Регистрация на онлайн-встречу уже стартовала. Каждый участник после регистрации получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.

"С историей Самарской области связаны имена многих известных актеров и деятелей искусства. И сегодня в регионе много молодых талантливых ребят, которым цифровые инструменты МТС помогут приблизить свою мечту о сцене. В прошлом году по итогам онлайн-консультаций трое ребят из Самарской области были рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа в Москве. Уверен, что и в этом году цифровой формат поможет найти новые таланты. Желаю всем участникам удачи", — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Рекомендации для поступающих абитуриентов

Желающим принять участие в отборочных консультациях нужно подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно будет оцениваться музыкальность, чувство ритма и пластичность — абитуриентам могут предложить спеть песню и исполнить какой-либо танец.

Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.