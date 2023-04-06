Сброс воды на Жигулевской ГЭС начнется 6 апреля

С 6 апреля начинается сработка воды с Жигулевской ГЭС, сообщили в Приволжском УГМС.

"Максимальные сбросы воды планируются произвести в период с 14 по 20 апреля 2023 г. величиной 26000±500 куб. м/сек, — отмечается в сообщении. — На основании данной информации специалистами ФГБУ "Приволжское УГМС" были составлены прогнозы максимальных уровней воды. Расчеты показали, что уровни воды на Саратовском, Волгоградском водохранилищах и Нижней Волге ожидаются в пределах среднемноголетних значений".

При изменении графика сбросов воды прогнозы максимальных уровней воды на Саратовском, Волгоградском водохранилищах и на Нижней Волге будут уточнены.

Напомним, в 2022 году сброс воды на Жигулевской ГЭС стартовал 19 апреля, а максимальные сбросы осуществлялись с 26 по 30 апреля.