Изменено расписание пригородных поездов в Самарской области

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6, 7, 12, 13, 14 апреля в связи с производством работ по текущему содержанию инфраструктуры нечетного пути перегона Колтубанка — Неприк пригородный поезд № 6747 Колтубанка (отпр. 5.33) — Кинель (приб. 7.34) проследует по измененному расписанию.