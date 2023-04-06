Изменено расписание пригородных поездов в Самарской области

6, 7, 12, 13, 14 апреля в связи с производством работ по текущему содержанию инфраструктуры нечетного пути перегона Колтубанка — Неприк пригородный поезд № 6747 Колтубанка (отпр. 5.33) — Кинель (приб. 7.34) проследует по измененному расписанию.
7, 11 апреля в связи с производством ремонтных работ на станции Тургеневка вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара – Похвистнево.
1. Поезд № 7520 Самара (отпр.15.28) – Похвистнево (приб.18.07) на участке Кинель – Похвистнево проследует по измененному расписанию. Самара (отпр.15.28) – Кинель (приб.16.22 - отпр.16.44) – Похвистнево (приб.18.28).
2. Поезд № 7528 Самара (отпр.19.30) – Похвистнево (приб.22.09) на участке Кинель – Похвистнево проследует по измененному расписанию. Самара (отпр.19.30) – Кинель (приб.20.24 - отпр.20.55) – Похвистнево (приб.22.39).
3. Поезд № 7519 Похвистнево (отпр.18.51) – Самара (приб.21.37) на участке Толкай - Самара проследует по измененному расписанию. Похвистнево(отпр.18.51) – Толкай (приб.19.34-отпр.19.40) – Самара (приб.21.47).
15 апреля вносится изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск.
Назначаются электропоезда по средам, пятницам, субботам и воскресеньям:
1. № 6332/6331 сообщением Самара (отпр.06.54) – Курумоч (приб.08.22)
2. № 6334/6333 сообщением Курумоч (отпр.12.11) – Самара (приб.13.38)
Назначаются электропоезда по выходным дням:
1. № 6304/6303 сообщением Пятилетка (отпр.05.50) – Отвага (приб.08.18)
2. № 6377 сообщением Жигулевское Море (отпр. 15.36) – Отвага (приб. 16.07)
3. № 6378 сообщением Отвага (отпр. 16.51) – Жигулевское Море (приб.17.21)
Отменяется электропоезда по выходным дням:
1. № 7375 сообщением Жигулевское Море (отпр.15.36) – Жигулевск (приб.15.52)
2. № 7376 сообщением Жигулевск (отпр.17.01) – Жигулевское Море (приб.17.21)
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.