Сегодня на пароме через Волгу перенесены рейсы

В четверг, 6 апреля, по техническим причинам на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский спуск) — с. Рождествено" переносятся рейсы:

из Рождествено с 13:00 на 14:00

с Октябрьского спуска с 15:00 на 16:00.

Также на паромной переправе назначаются дополнительные рейсы:

6 апреля — из Рождествено в 16:30.

7 апреля — из Самары в 11:00.