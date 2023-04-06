Сегодня на пароме через Волгу перенесены рейсы

В четверг, 6 апреля, по техническим причинам на паромной переправе по маршруту "Самара (Октябрьский спуск) — с. Рождествено" переносятся рейсы:
из Рождествено с 13:00 на 14:00
с Октябрьского спуска с 15:00 на 16:00.
Также на паромной переправе назначаются дополнительные рейсы:
6 апреля — из Рождествено в 16:30.
7 апреля — из Самары в 11:00.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.