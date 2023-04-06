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Общество

В Самаре состоится фестиваль-выставка животных из приютов "Друг Человека"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередной, уже девятый фестиваль "Друг Человека" состоится 15 и 16 апреля в ВЦ "Экспо-Волга". Организаторы мероприятия - ветеринарный центр "ФлагманВет" и сеть магазинов "Зоопарк" при поддержке администрации Октябрьского района Самары.

В выставке-отдаче традиционно принимают участие приюты и волонтеры, помогающие бездомным животным. На предстоящей выставке ожидается участие около 200 собак и более 200 кошек. Животное можно забрать домой бесплатно (потребуется паспорт для заключения договора).

Вход на выставку - свободный.

"Друг Человека" - это больше, чем выставка. Каждый фестиваль индивидуален - на предыдущем осенью 2022 года в павильоне "Экспо-Волги" развернулся настоящий город животных, по которому гости выставки проходили любопытный квест.

На девятом фестивале эта концепция будет сохранена, но появятся и новые активности, экспозиции, партнеры. Например, посетители выставки познакомятся с уникальным фотопроектом от ветеринарного центра "ФлагманВет" и сети ресторанов Carrie.

Спонсоры и партнеры приготовили для гостей и будущих владельцев животных конкурсы и подарки. Эксперты выступят с лекциями по выбору, воспитанию и по уходу за животными, расскажут об интересных техниках дрессировки собак и продемонстрируют умения своих подопечных.

В ходе девятого фестиваля гости смогут бесплатно проконсультироваться с кинологами, зоопсихологами, ветеринарами, получить сертификат на бесплатные осмотр и обработку животного, взятого на выставке, и др. Также к удобству гостей оба выставочных дня будут работать фуд-корт и детская игровая зона.

Крупнейшая выставка животных из приютов "Друг Человека" появилась в 2018 году. За годы работы выставки более 700 бездомных животных обрели дома. На прошлом фестивале побывало более 3500 человек, а домой уехали 127 животных - 90 кошек и 33 собаки, а также хомячки и черепаха.

На предстоящем фестивале ожидается не меньше число участников.

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