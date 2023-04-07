В Тольятти на ходу загорелась Lada Kalina, автомобиль выгорел полностью

В четверг, 6 апреля, вечером в Комсомольском районе Тольятти на Поволжском шоссе загорелась в движении Lada Kalina.

Вызов в пожарную охрану поступил в 20:14. Мужчина и женщина быстро покинули автомобиль и не пострадали. Пожарные приехали через две минуты с момента вызова, но, к сожалению, спасти автомобиль уже не удалось.

Для предупреждения возникновения пожаров на автотранспорте необходимо:

внимательно следить за состоянием электрооборудования. Грамотно производить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) или плохом соединении провод перегреется и в результате воспламенится;

для исключения случаев поджогов автомобили рекомендуется оставлять на охраняемой автостоянке (особенно в ночное время), так как большинство пожаров происходит во дворах жилых домов, когда автотранспорт без присмотра;

пожар в машине можно распознать практически сразу: запах горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота;

в автомобиле всегда должен быть огнетушитель;

помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро.