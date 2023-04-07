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Экономика и бизнес

Обновлены рекорды компании CARCADE по итогам 2022 года

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно исследованию рейтингового агентства "Эксперт РА", Группа компаний "Газпромбанк Лизинг", в которую входит ООО "Каркаде", заняла первое место в рэнкинге лизинговых компаний России по итогам 2022 года. При этом доля CARCADE в сегменте лизинга легкового автотранспорта составила 16,8%. Это первое место среди всех лизинговых компаний РФ по объему нового бизнеса.

Фото: предоставлено ООО "Каркаде"

Если оценивать показатели компании в личном зачете, объем нового бизнеса составил 156 569 млн рублей (без НДС), показав прирост 80% по отношению к 2021 году. Компания стала лидером автолизинговой отрасли по сумме продаж в целевых для CARCADE сегментах: колесные транспортные средства с ПТС и ПСМ.

В 2022 году компания продолжила раскрывать статус универсального оператора, успешно развивая предложения лизинга для среднего и крупного бизнеса страны, немного сместив многолетний фокус с МСБ. Прирост крупных сделок с суммой более 100 млн рублей составил 500%. По итогам года объем подобных договоров составил 17,5 млрд рублей против 3 млрд рублей без НДС за 2021 год.

KPI компании по ключевым финансовым показателям за 2022 год выполнены с превышением даже скорректированных летом планов, и CARCADE впервые достигла таких высоких результатов уже в отраслевом соревновании. Прирост чистой прибыли за 2022 год составил 71%, достигнув уровня 4,6 млрд рублей. Лизинговый портфель зафиксирован на уровне 220 млрд рублей, рост относительно прошлого периода составил 117%. Чистые инвестиции в лизинг (NIL) достигли 122,3 млрд рублей, показав прирост 111%. CIR (отношение операционных расходов к операционным доходам) составляет 34,6%. COR (стоимость риска) зафиксирован на среднерыночном уровне -0,8%.

Глобальное изменение структуры портфеля, начавшееся в 2021 году, полностью сформировалось к 2022 году и стало фундаментом глубоких преобразований в компании. Сегменты КТ и СТ уверенно занимают 70% доли портфеля против уже 30% относительно ЛА и ЛКТ. Параллельно компания попрощалась с премиальным сегментом в пользу китайского автопрома, доля которого в объёме нового бизнеса увеличилась до 27%.

"CARCADE пришлось поменять массу бизнес-процессов, продуктов и систем учета для более гибкого планирования, бюджетирования и ценообразования. Стратегическая задача — поддерживать проклиентскую федеральную экспансию продаж с высокой маржинальностью. Ключевой вызов — резкое масштабирование бизнеса с одновременной синхронизацией внутренней инфраструктуры. Компания, развернув ещё не все свои преимущества, уже добилась максимальных за всю историю результатов в перераспределении отраслевой доли. Обновленная команда продаж, универсальная линейка продуктов, сильный риск-менеджмент и мощная финансовая поддержка акционера открыли уникальную возможность для развития и лидерства CARCADE на авторынке РФ даже в год тяжелых испытаний", — прокомментировал результаты генеральный директор ООО "Каркаде" Дмитрий Чернышев.

О компании СARCADE

CARCADE — финансовая компания, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг" — лидер среди компаний российского рынка лизинга легкового автотранспорта по данным "Эксперт РА" по итогам 2022 года. Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 150 тыс. предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 26 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 270 тысяч автомобилей и сэкономить более 2,3 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет 100+ представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнером лизингополучателей.

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