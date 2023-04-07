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Общество

В Безенчукском и Хворостянском районах запрещена охота из-за АЧС

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области, в двух районах - Безенчукском и Хворостянском - запрещены все виды охоты из-за африканской чумы свиней (АЧС).

Соответствующее постановление подписано 5 апреля губернатором Самарской области.

Эпизоотический очаг по АЧС выявлен в личном подсобном хозяйстве в с. Ольгино Безенчукского района. Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС. Данным постановлением установлена угрожаемая зона в радиусе 10 км от эпизоотического очага, а также зона наблюдения в радиусе 100 км от границ угрожаемой зоны.

Под запрет попадают следующие охотничьи хозяйства:

Безенчукский район: "Безенчкское", "Безенчукское-1", "Майтужное", ОдОУ м. р. Безенчукский.

Хворостянский район: "Хворостянское", ОдОУ м. р. Хворостянский.

Все ограничения установлены в строгом соответствии с Ветеринарными правилами, утвержденными приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37.

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