В Безенчукском и Хворостянском районах запрещена охота из-за АЧС

В Самарской области, в двух районах - Безенчукском и Хворостянском - запрещены все виды охоты из-за африканской чумы свиней (АЧС).
Соответствующее постановление подписано 5 апреля губернатором Самарской области.
Эпизоотический очаг по АЧС выявлен в личном подсобном хозяйстве в с. Ольгино Безенчукского района. Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС. Данным постановлением установлена угрожаемая зона в радиусе 10 км от эпизоотического очага, а также зона наблюдения в радиусе 100 км от границ угрожаемой зоны.
Под запрет попадают следующие охотничьи хозяйства:
Безенчукский район: "Безенчкское", "Безенчукское-1", "Майтужное", ОдОУ м. р. Безенчукский.
Хворостянский район: "Хворостянское", ОдОУ м. р. Хворостянский.
Все ограничения установлены в строгом соответствии с Ветеринарными правилами, утвержденными приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37.
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